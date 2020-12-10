Teknolojik aletlerin kullanımı arttı "Dijital yorgunluğa dikkat" - Son Dakika

Teknolojik aletlerin kullanımı arttı "Dijital yorgunluğa dikkat"

10.12.2020 09:42
Teknolojik aletlerin kullanımı arttı

İkili ilişkilerde yüzde 69 oranında yoğun teknolojik aletlerin kullanıldığını içeren araştırma sonuçları olduğunu söyleyen Dr.

İkili ilişkilerde yüzde 69 oranında yoğun teknolojik aletlerin kullanıldığını içeren araştırma sonuçları olduğunu söyleyen Dr. Seda Gökçe Turan, "Sürekli internet kullanmak, haber sitelerini takip etmek, sağlık ile ilgili taramalar yapmak ilişkileri olumsuz etkileyen faktörler" diyerek dijital yorgunluk hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknolojik aletlerin kullanımı artarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 yılında 16-74 yaş aralığında internet kullanımının yüzde 79 olduğunu açıklamıştı. Yine araştırmaya göre, 2019 yılında evden internet erişim yüzde 88 iken bu oran 2020 yılında yüzde 90'lara çıktı. Konuyla ilgili 2020 yılında Brandon McDainiel ve ekibinin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökçe Turan, "Çiftler veya eşler bir aradayken yüzde 69 oranında teknolojik araç (e-mail, telefon, bilgisayar vb) kullandıklarını söylüyor ve bunun da iletişimini olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Evden çalışmanın artmasıyla beraber, evde teknoloji kullanımının arttığını da görüyoruz. Dijital yorgunluk kişinin farkında olmadan arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişimi olumsuz yönde etkileyecektir" şeklinde konuştu.

"E-MAİLLER VE UZAYAN TOPLANTILAR EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Teknolojik araçların yorucu bir etkisinin olmasının yanı sıra kişiyi rahatlatan, eğlendiren veya boş vakitlerini değerlendirmesine faydalı olacak yönleri de olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökçe Turan, "Çiftler bazen tek başlarına dijital ortamlarda vakit geçirdiklerinde, online oyunlar oynadıklarında ya da meditasyon, yoga yaptıklarında veya en basitinden yurtdışından bir arkadaşlarıyla görüntülü konuştuklarında gerçekten daha iyi ve dinlenmiş hissedebilirler. Tek başlarına, kendilerine ayırdıkları bu vakit gerçekten onların ilişkilerine de daha fazla ve kaliteli bir enerji harcamalarına sebep olabilir. Fakat, özellikle pandemi döneminde evden çalışma ile birlikte bu uzun süreli teknolojik araç kullanımı, belirsizlikler dolayısıyla kişilerin bilgisayar ve cep telefonuna bağımlı hale gelmesi, düzensiz saatlerde gelen e-mailler ve uzayan toplantılar, evlilikteki iletişim kalitesini etkileyecektir. Bekar bireyler tarafından bakacak olursak da durum çok da farklı değildir. Dijital yorgunluk kişinin farkında olmadan arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Tek başına dijital ortamlarda vakit geçirip eğlenmek ile sürekli e-mail veya telefon beklemenin kişinin üzerindeki etkisi aynı değildir. Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak gibi bir gayemiz hiçbir zaman olmamalı" diye konuştu.

"SÜREKLİ GÜNDEMİ TAKİP ETMEK İLETİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Teknoloji kullanımının artmasının aile içi iletişim üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini belirten Turan, şunları söyledi: "İletişimin teknolojik araçların yoğun kullanımı ile sekteye uğramasını ifade eden 'teknoference' tabiri burada karşımıza çıkıyor. Yoğun bir teknoloji kullanımı ki buradan sadece sosyal medya veya telefon kullanımı anlamamamız gerek. Çevrimiçi oyunlar, sürekli gelen iş mailleri, günlük haberleri patolojik olarak ve sürekli takip etmek, gündemi sürekli kaçıracağım korkusu ile sürekli internet kullanmak, haber sitelerini takip etmek, sağlık haberleri ile alakalı sürekli tarama yapmak da aile içi iletişimi olumsuz etkileyen faktörler. Sohbet etmek, birbiri ile ilgilenmek yerine sürekli teknolojik araç kullanımı şüphesiz ki iletişimi azaltacak ya da olmuşuz etkileyecektir. Bunun yanı sıra ailenin bir araya gelip film izlemesi ve seçmesi, sosyal medya hesaplarından aile resimlerine bakılması da aksine aile içi paylaşımı arttıracak, pekiştirecek olaylar. Teknoloji çağında yaşadığımızı unutmamak gerekli. İletişimi destekleyecek veya arttıracak şekilde teknolojik araçların hayatımıza entegrasyonu çok önemli. Eğer ki iletişimi azaltıyor diye teknolojik araç kullanımını hayatımızdan çıkarırsak bu da aynı şekilde ailenin ne kadar kaliteli vakit geçirdiğini sorgulamamıza neden olabilir."

"EVDEN ÇALIŞMANIN SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİ SORUN OLABİLİR"

Kısa süreli ve ani olan durumlarda evden çalışma etkisi ile teknoloji araçlarının çok yoğun kullanımının etkisinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökçe Turan, "Bu durumun sürekli olması, teknoloji bağımlılığı, evden çalışma modellerinin çalışanlar hazır olmadan sürekli hale getirilmesi evli veya bekar bireyler için sorun olacaktır. Bu sebeple, bilinçli teknoloji kullanımı, teknolojinin olumlu olduğu kadar olumsuz yönlerinin de anlatıldığı hizmet içi eğitimler etkili olacaktır. Aile içi iletişim tek başına teknolojik araç kullanımından etkilenecek kadar "tek boyutlu" bir kavram değil. Bu sebeple eğer aile içinde iletişim problemleri arttıysa bunu sadece teknolojiye mal etmemeliyiz. Technoference yani teknolojik araçların kullanımına bağlı olarak iletişimin sekteye uğraması artık çok sık rastlanan bir durum. Bu sebeple özellikle yeni evli çiftlerin ilişkilerinin kalitesini korumak veya arttırmak için technoference hakkında bilgi sahibi ve farkındalıklı olması çok önemli" dedi.

(İHA)

Teknolojik aletlerin kullanımı arttı Dijital yorgunluğa dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu, araştırma, Türkiye, Gökçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknolojik aletlerin kullanımı arttı 'Dijital yorgunluğa dikkat' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Dicle Üniversitesi'nden Prof. Çelen: Korona aşısı olan kişilerin taşıyıcı olma ihtimali çok düşük Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu         
09:11
Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı         
08:44
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu         
08:12
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
00:04
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknolojik aletlerin kullanımı arttı "Dijital yorgunluğa dikkat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei