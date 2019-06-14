"Teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi. Şimdi diyebilirim ki; teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"." dedi.

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