Son Dakika Haberleri: "Teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"
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"Teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi. Şimdi diyebilirim ki; teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48 
Ekonomi
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