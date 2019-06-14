"Teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Eskiden ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olması mümkün değildi. Şimdi diyebilirim ki; teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz"." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular
BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Pegasus Havayolları personel arıyor! İşte başvuru şartları