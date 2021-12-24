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Teknolojik hayat KO-MEK'te - Son Dakika

Teknolojik hayat KO-MEK'te

24.12.2021 17:21
Teknolojik hayat KO-MEK'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 351 farklı branşta 12 ilçede 41 kurs merkezinde eğitimlerine devam ediyor.

Bilgisayar teknolojilerinin gerektirdiği tüm branşlarda eğitim vermeye gayret gösteren KO-MEK, teknoloji ile Kocaelilileri buluşturuyor."7'den 77'ye eşit ve ücretsiz eğitim" misyonu ile eğitimlerine devam eden KO-MEK, bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış ancak çağın gereklilikleri nedeniyle bu konuda zorluk yaşayan 50 yaş ve üstündeki vatandaşlar için ve üniversitede okuduğu bölümde kendini geliştirmek isteyen gençler için de eğitim veriyor.

SİZE UYGUN BİR BRANŞ MUTLAKA VAR

Kurulduğu günden itibaren vatandaş memnuniyetini ve gelişimi odak noktasına koyan KO-MEKfaaliyette olduğu yıllar boyunca bilgisayar ve teknoloji alanında; 3 boyutlu nesne modelleme(3dmax), androıd ile mobil programlama, bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi,bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim (autocad), bilgisayar destekli çizim-catia, bilgisayar destekli harita çizimi-netcad, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü), bilgisayar programlama teknikleri, bilgisayar sistem bakım onarım, bilgisayarda doküman hazırlama, bilgisayarda hızlı klavye kullanımı, danışma görevlisi, dosyalama ve arşivleme, fiber optik eğitimi, genel muhasebe, grafik tasarımı, grafik ve animasyon, ileri excel, imalat çizeri, internet ve e-posta yönetimi, kooperatifçilik, muhasebe yardımcısı, muhasebede ticari işlemlerin kaydı ve düzenlenmesi, muhasebede web tabanlı program kullanma u.g.e.p, nesneye dayalı programlama (c#), nesneye dayalı programlama (java), ofis programları kullanımı, ön muhasebe, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, solidworks, şirketler muhasebe teknikleri, teknik resim, temel bilgisayar okur-yazarlığı, temel muhasebe, temel robotik kodlama, temizlik görevlisi yetiştirme, Türkiye muhasebe standartları ve finansal raporlama geliştirme ve uyum eğitimi, veri tabanı, web tasarımı - web programcılığıve yönetici asistanı branşlarında eğitimler verdi.

BİNLERCE KİŞİYE EĞİTİM

42 farklı branşta 136.342 kişiye bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri eğitimi veren KO-MEK bilgi çağına uygun insan gücünün yetiştirilmesini amaçlıyor. Kursiyerlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri daha yakından takip edebilmelerini hedefleyen KO-MEK öğrenme güdüsünü artırarak, daha nitelikli bireyler yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

DAHA NİTELİKLİ VE EĞİTİMLİ BİREYLER

Her alanda her yaşta öğrenmek isteyen vatandaşlara uygun bir branşta eğitim veren KO-MEK verdiği sertifikalarla birçok kişinin iş sahibi olmasına da katkı sağlıyor. Kimi kursiyerler aldığı hızlı klavye kullanımı kursu eğitimi ile girdiği sınavda başarılı olurken, kimi kursiyerler de muhasebe yeteneğini geliştirerek kendi iş yerini açıyor.

BİLGİSAYARLA HAYATLARI KOLAYLAŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde KO-MEK "Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi" adı altında bilgisayar eğitimi başlatarak vatandaşların çağın gereği olan bilgisayardan ve buna bağlı olarak kullanıldığı alanlardan uzak kalmaması için eğitim vermeye başladı. Eğitimler sonucunda 50 yaş üstü kursiyerler kendi dilekçelerini, maillerini rahatlıkla kimseye ihtiyaç duymadan yazabilecek seviyeye ulaştı. Kursta hastaneden randevu alma ya da tahlil sonucu öğrenme gibi önemli ayrıntılar KO-MEK'in bilgisayar eğitimi ile daha kolay hale getirildi.

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Bilgisayar, Animasyon, Türkiye, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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