Teknolojik iş fikirleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hayat buluyor - Son Dakika

Teknolojik iş fikirleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hayat buluyor

Teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri bekliyor.

Teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri bekliyor.

ETÜ bünyesinde geçen yıl faaliyete geçen Kristal Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 500 metrekare kapalı alanda ev ortamındaki çalışma ofisleri ve güçlü altyapısıyla girişimcilere hizmet veriyor.

İş fikirleri yapılan değerlendirmenin ardından kabul gören girişimciler, projelerini bu merkezde geliştirip ticarileştirene kadar son teknoloji prototipleme araçları, yazılımsal ve donanımsal gibi teknik ve fiziki alanda her türlü imkandan faydalandırılıyor.

Girişimcilerin çalışmalarına ara vermeden devam etmesi için 7/24 açık tutulan ve içinde dinlenme, eğlence alanlarının yanı sıra mutfak bölümü olan ETÜ Kristal, geleceğe yön verecek teknolojik tabanlı iş fikri olan mucitleri bekliyor.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile ETÜ arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl hizmete başlayan ETÜ Kristal'in 2019 mayıs ayında ilk girişimcilerini kabul ettiğini söyledi.

Yurt içi ve dışında ziyaretler yaparak ETÜ Kristal Merkezini benzerlerinden daha nitelikli ev ortamında tasarladıklarını anlatan Kalınay, "Teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimcilerin, girişimlerini geliştirip ticarileştirene kadar destek veriyoruz. Geçen yıl faaliyete başlamamıza rağmen 114 iş fikrini değerlendirdik ve bunlardan bazıları için patent başvurusunda bulunuldu." dedi.

Kalınay, merkezde prototiplerini üretmeye devam eden girişimcilerin çalışmalarının sürdüğünü, girişimcileri projelerini ticarileşene kadar destekleyeceklerini kaydetti.

Kurulma amacı Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmak

ETÜ'nün güncel teknoloji ve güçlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Kalınay, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminden önce geçtiğimiz 'Blackboard' sistemiyle girişimcilere desteğimiz online devam etti. Buranın kurulma amacı Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmak. Biz, dışarıdaki teknolojik ürünleri üreteceğimizi biliyoruz. Bunu çevremizdeki girişimcilere aksettirip teknolojik ürünler üreterek böylece dışa bağımlılığın azalmasını sağlayabiliriz."

Kalınay, girişimcilerin tarımsal, yazılımsal, e-ticaret, savunma sanayi, hizmet sektörü, elektronik ve turizm sağlığı gibi alanlarda iş fikirleri, icat ve çalışmalarına devam ettiğini belirterek, bunların çoğunun son aşamada olduğunu aktardı.

"Kristal Merkezine parmak iziyle girilebiliyor"

Kalınay, projesi kabul gören herkesin söz konusu merkezin imkanlarından faydalanabileceğini, güvenliğin de en üst düzeyde olduğu merkeze girişimcilerin parmak iziyle girebildiğini ifade etti.

Girişimcilere şirketleşme imkanı sunuluyor

Puf yatakların bulunduğu merkezde iş fikrini geliştiren mucitlere tam donanımlı laboratuvarda ücretsiz teknik malzeme ve ekipman desteği sunulduğunu vurgulayan Kalınay, şunları kaydetti:

"Girişimcilere fikirlerini geliştirmek için 8 haftalık eğitim veriyoruz. Projeler üretim aşamasına gediğinde şirketleşmesi için de laboratuvar imkanı sunuyoruz. Diğer girişimcilik merkezlerinde yazılımsal, mekanik ya da elektriksel gibi butik işlerden biri yapılır, bizim ise bu işlerin hepsini üreteceğimiz ve yapacağımız güçlü altyapıya sahip çok kapsamlı laboratuvarımız var. Girişimcimiz üreteceği ürün için de dışa bağımlı olmayacak, burada projesiyle ilgili temel bütün elektronik malzemelerini temin ediyoruz."

Kalınay, merkeze sağladığı desteklerden dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür ederek, hem para kazanmak hem de ülkeye katma değer sağlamak isteyen 18 yaşını doldurmuş iş fikri olanları ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezine beklediklerini vurguladı.

Merkezde proje çalışması yapan Melih Furkan Akdoğan da "Burada ortam ve imkanlar ve çok güzel. Projemi burada geliştiriyoruz. Teknolojik iş fikri olan herkese buranın kapıları açık. Başvuru sürecinden sonuna kadar her türlü desteği görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknolojik iş fikirleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hayat buluyor - Son Dakika
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