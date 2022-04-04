Teknolojik öğrenciler, engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz yaptı - Son Dakika

Teknolojik öğrenciler, engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz yaptı

Bu cihaz yardımıyla yatağa bağımlı hastalar ihtiyaçlarını daha rahat giderebiliyor

BURSA - Bursa'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri; yatağa bağımlı hastalar için elektrikli cihaz tasarladı.

Bir abla yatağa bağımlı kardeşini daha rahat taşıyabilmek için Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Makine Teknolojileri ve Elektrik Elektronik öğrencilerinden kendilerine elektrikli cihaz yapmasını istedi. Gelen talep üzerine öğrenciler; elektrikle çalışan ve yatağa bağımlı hastaların daha rahat ihtiyaçlarını girebileceği cihaz tasarladı. Elektrikli cihaz, yürüyemeyen yatalak hastayı elektrikli aparatı sayesinde bulunduğu yerden kaldırıp taşıyor. Düşük bütçe kullanılarak öğrenciler tarafından tasarlanan sandalye, hasta yakınlarına teslim ediliyor. Bu cihaz sayesinde hastalar yakınlarına daha az yük olarak rahat rahat lavaboya gidip gelebiliyor.

Gelen talep üzerine böyle bir cihaz tasarladıklarını ifade eden Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Bir abla okulumuza gelerek engelli kardeşini taşırken zorluk çektiğini ve onu zorlanmadan taşıyabileceği cihaz yapmamızı istedi. Okulumuzun Makine Teknolojileri ve Elektrik Elektronik bölümü öğrenci ve öğretmenlerimizin desteğiyle bedensel engelli bir kişiyi yatağından lavaboya, oradan tekrar yatağına taşımak için bir cihaz tasarladık" dedi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak böyle bir cihaz yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, "Tasarladığımız bu cihaz sayesinde engelli kardeşlerimiz lavaboya daha rahat gidip gelebilecekler. Yakınlarına daha az yük olacaklar, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.