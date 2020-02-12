Teknolojik termal seralarda salatalık üretimi - Son Dakika
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Teknolojik termal seralarda salatalık üretimi

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde kurulan teknoloji termal seralarda, dekar başına yılda 35 ton organik salatalık üretiliyor.

Teknolojik termal seralarda salatalık üretimi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde kurulan teknoloji termal seralarda, dekar başına yılda 35 ton organik salatalık üretiliyor.


Yaklaşık 130 dekarlık bir alanda jeotermal enerjiden yararlanılarak yapılan seracılık için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteği verildiği belirtildi. Önceleri Antalya'dan Simav'a salatalık getirilerek tüketilirken, son yıllarda Simav'dan Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa'ya salatalık pazarlanıyor.


Oğuz Erdoğan'a ait teknolojik serada incelemelerde bulunan Çitgöl Beldesi Belediye Başkanı Güray Güner, büyük firmalar tarafından sera kurmak için başvuruların çoğaldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teknolojik seralar için destek vermeye devam ettiğini ifade etti. Kaplıca bölgesindeki ileri teknoloji termal sera bölgesinin 130 dekarlık bir alanda bulunduğunu söyleyen Başkan Güner, dekar başına bir kişi olmak üzere 130 kişinin aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.


Organik salatalıkların günlük hasat edildiğini söyleyen tekniker Tuncay Üner, birinci sınıf kalitede ürün yetiştirdiklerini belirtti.


Teknolojik termal serada yetiştirilen salatalıkların kalite kontrolünü yapan Recep Demiralay, "Buradaki salatalıkların tadı ve aroması çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" dedi.


Tam otomatik sera hakkında bilgi veren tekniker Tuncay Üner, sera içindeki nem oranı, havalandırma ve sulamanın otomatik olarak yapıldığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Çitgöl, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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