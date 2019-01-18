Son Dakika Haberleri: Teknolojik ürün desteğinin ayrıntıları belli oldu

Teknolojik ürün desteğinin ayrıntıları belli oldu

12 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.

Teknolojik ürün desteğinin ayrıntıları belli oldu, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

Mustafa Varank, Ekonomi
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