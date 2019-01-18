Teknolojik ürün desteğinin ayrıntıları belli oldu
12 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, KOSGEB "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
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