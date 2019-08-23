Teknolojik yeni girişimciler oluşturulacak

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TR-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası'nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin çalışma turu toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi.



Çalışma turu toplantısına, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, ortak ülkelerin oda temsilcileri, Trabzon'daki kamu kurum temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Hacısalihoğlu, girişimciliğin büyük önem kazandığı günümüzde girişimcilik ruhunun kazandırılması için projenin önemine inandıklarını söyledi.



Proje kapsamında üç ülkedeki odalarda en az yüzde 50'si kadın olmak üzere toplam 240 girişimciye Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Yenilikçilik ve Tasarım, Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinin verileceğini dile getiren Hacısalihoğlu, "Projenin hedefi odaların inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin geliştirilmesi; eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişimini desteklemektir. Proje kapsamında üç ülkedeki odalarda en az yüzde 50'si kadın olmak üzere toplam 240 girişimciye Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Yenilikçilik ve Tasarım, Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri verilecektir. Ayrıca çevrimiçi bir e-öğrenme ve rehberlik portalı olan İnovasyon Destek Portalı kurulacaktır. Portal, proje formu kullanarak girişimcilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlayan, eğitim materyalleri ve sunumların yer aldığı bir platform olacaktır. Farkındalığı artırmak amacıyla Trabzon'da teknoloji ve inovasyon odaklı halka açık bir konferans düzenlenecektir. Girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini desteklemek amacıyla yarışma düzenlenecek ve düzenlenen bu yarışma ile girişimciler yenilikçi fikirlerini duyurmak için bir fırsat kazanacaktır" dedi.



"Amacımız teknolojik yeni girişimciler oluşturmak"



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni girişimcilerin teknolojik yönden gelişimini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "TTSO olarak yaklaşık 10 yıldır girişimcilik eğitimleri veriyoruz ve önemli miktarda girişimciyi iş dünyasına dahil ettik. Girişimcilik merkezimiz bünyesinde çalışmalarımızı devam etmektedir. Bu merkez kapsamında İtalya ile bir proje yürüttük ve zaman zaman diğer ülkelerle de çalışmalar yürütüyoruz. İnovatif Girişimci oluşturmak adına Teknokent'te bir Tasarım Merkezi açtık. Burada amacımız mühendislere yeni programları öğretmek ve tasarımlarında yol göstermektir. Üniversiteden mezun olan gençlerimizin teknolojik girişimci olmasını amaçlıyoruz. Tasarımı öğrenen mühendislerin üretime yönelmelerini sağlamak adına Teknokent alanı içinde bir Kuluçka Merkezi inşa ediyoruz. Bu merkezde eğitim alan girişimci mühendislerin, merkezdeki makinelerde ülkenin ihtiyacı olan, ithal girdilerin önünü kesecek olan teknolojik ürünlerin üretimini yapmalarını istiyoruz. Aynı merkezde biyoteknoloji konusunda da çalışmalar yapmak üzere altyapı oluşturuyoruz. Dünyada gelişen ekonomik şartlar, tamamen teknolojik ürünleri üreten yeni girişimcilerin ayakta kalabileceğini göstermektedir. Yeni girişimcilerin geleneksel üretimle mevcut piyasada yer bulmaları oldukça zor hale gelmiştir" şeklinde konuştu.



Litvanya ve Bulgaristan sunum yaptı



Toplantıda daha sonra proje ortakları olan Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası uzmanları tarafından projeye yönelik çeşitli sunumlar yapıldı. Konuk oda temsilcileri TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu'nu da makamında ziyaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası Genel Müdürü Olga Grigiene ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vasil Todorov'a Trabzon'u ziyaretleri anısına plaket takdim etti. TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezen konuklar, daha sonra oda binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON