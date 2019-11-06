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Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi anlatıldı

8 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Arı, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisinin fazla olduğunu belirterek, özellikle çocukların cep telefonuna bağımlı olmaları ile beyinlerinin çoğu zaman boş yere meşgul edildiğini vurguladı.

Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi anlatıldı, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Arı, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisinin fazla olduğunu belirterek, özellikle çocukların cep telefonuna bağımlı olmaları ile beyinlerinin çoğu zaman boş yere meşgul edildiğini vurguladı.


Malatya'nın Hekimhan İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğünce robotik kodlama konulu konferans düzenlendi. Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi ve robotik kodlama konulu konferansa İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Arı katıldı. Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisini anlatan Arı, özellikle cep telefonlarının çocuklar üzerindeki zararları üzerinde durdu. Cep telefonunun adeta bilgisayar gibi olduğunu ve birçok çalışmanın telefondan yapıldığına dikkat çeken Arı, özellikle çocukların cep telefonuna bağımlı olmaları ile beyinlerinin çoğu zaman boş yere meşgul edildiğini vurguladı. Arı, internet ve cep telefonunun bilgi amaçlı kullanılması gerektiğine de dikkat çekerek çocukların cep telefonlarına bağımlı olmamaları için internet ve cep telefonunu kısıtlı kullanmalarını önerdi.


Konferansa İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, öğrenciler ve veliler katıldı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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