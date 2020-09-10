Teknolojinin esiri olmayın - Son Dakika

Sosyal sorumluluk projeleriyle fark oluşturan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği seminerler ile toplumun her kesimine ulaşarak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Etkin Gençlik Merkezi (YEGEM) tarafından Selimzade Mahallesi'ndeki Cezeri Kasım Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teknoloji ve madde bağımlılığı ile aile içi iletişim konulu seminere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Murat Ercan ile Uzman Psikolog Cihad Kaya tarafından verilen seminerde anne babanın çocuğuna karşı sorumlulukları, teknoloji ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgiler aktarıldı. Çocukların yaş gruplarına ve ergenlik çağında olmalarının da dikkate alınmasının gerektiğine dikkat çekilen seminerde anne ve babaların çocukları ile yeri geldiğinde arkadaş gibi dertleşmeleri gerektiği, özellikle televizyon programları, internet ve cep telefonu gibi hususlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak koronavirüse karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirilen seminerlerin, Cezeri Kasım Paşa Kültür Merkezi'nde çarşamba günleri devam edeceği bildirildi. - BURSA