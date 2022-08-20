İş vaadi ile dolandırıyorlar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dolandırıcılar her geçen gün yeni yollarda insanları zarara uğratmaya devam ederken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili uyarı geldi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda son dönemde Düzceli vatandaşlara "Merhabalar ben müdürüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 800-3000 TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın: https://wa.me/529981088305 Whatsapp: +529981088305 hakkında danışmak için bana ulaşın" şeklinde mesaj atıldığını ve mesajda yer alan bağlantıyı tıklayan vatandaşların mail, telefon ve banka hesaplarının ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan uyarıda şirketlerin bu yolla eleman ya da çalışacak kişi aramayacağı belirtilerek, "Son dönemde Düzce'de bu tip mesajlar vatandaşları mağdur etmeye başladı. Şirketlerin özellikle yönetici pozisyonunda olan kişiler bu tip mesajlar atmaz ve bu şekilde çalışacak kişiler aramazlar. Vatandaşlarımızı mağdur olmaması için bilmedikleri numara, mail ya da mesajlardan gelen linkleri açmamalarını istiyoruz" denildi. - DÜZCE