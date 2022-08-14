Android TV nedir? Smart TV ile arasındaki farklar - Son Dakika
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Android TV nedir? Smart TV ile arasındaki farklar

14.08.2022 09:02
Android TV nedir? Smart TV ile arasındaki farklar

Teknolojinin gelişmesiyle televizyonlar yetenekli hale geldi. Peki Android TV nedir? Android TV ile Smart TV arasındaki farklar nelerdir?

Teknolojinin gelişimiyle televizyonlar da yetenekli hale gelmeye başladı. Bundan yıllar öncesine kadar tüplü ve siyah-beyaz bir konseptle gelen bu cihazlar, 2022 itibariyle adeta cam gibi bir görüntü kalitesi sunan bir yapıyla karşımıza çıkıyorlar.

Günlük hayatın büyük bir bölümünü oluşturan televizyonlar hakkında merak edilen ve araştırılan birçok konu bulunuyor. Burada Android TV nedir ve Smart TV ile arasındaki farklar nelerdir? gibi soruların öne çıktığını söyleyebiliriz.

Android TV nedir?

Kullanıcıların bir televizyon almadan önce Android TV ve Smart TV gibi terimleri ve arasındaki farkların ne olduğunu öğrenmesi daha sağlıklı tercihlere ortam sağlayabilir. Android TV, adından da anlaşılacağı üzere Android işletim sistemini çalıştırır. Kullanıcıların akıllarında bulundurması gereken en önemli detay budur.

Android TV nedir? Smart TV ile arasındaki farklar

Burada kritik bir detayın olduğunu belirtmekte fayda var. Zira hangi işletim sistemini çalıştırırsa çalıştırsın, çevrim içi yani internet üzerinden kullanıcılara içerik sağlayan günümüz televizyonlarının hepsi Smart TV kategorisine girer. WebOS, TizenOS ve Vewd sistemlerini de buraya ekleyebiliriz.

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Smart TV ile arasındaki farklar

Android TV, özünde bir Smart TV olduğundan herhangi bir özellik kısıtlamasına tabi değildir. Bunun aksine Android işletim sisteminin nimetlerinden yararlanarak diğerlerine göre kullanıcılara daha kapsamlı içerikler sunar. Örneğin, uygulama mağazası daha geniştir. 7 binden fazla uygulamayı bünyesinde barındıran marketiyle TizenOS veya WebOS gibi diğer işletim sistemlerini çalıştıran diğer Smart TV'lere göre daha fazla hareket imkanı sunar.

Android TV nedir? Smart TV ile arasındaki farklar

Android çalıştıran Smart TV'ler güncellemelerde de daha avantajlıdır. Zira uygulama geliştiricileri, günden güne gelişen işletim sistemi için düzenli bir şekilde güncelleme yayınlarlar. Bunun yanı sıra sesli asistan ve ekran yansıtma gibi konularda da daha fazla ön plandadır.

Android TV'lerin en büyük olumsuz yönü ise stabilite şeklinde açıklanabilir. Zira diğer Smart TV'ler, basit ve kullanıcı arayüzü sunmalarının yanı sıra başlatılacak daha az uygulama olması nedeniyle daha performanslı ve hızlı çalışırlar. Tabii burada asıl karar kullanıcıların, ancak bir televizyon satın almadan önce bu detayların göz önünde bulundurulması daha sağlıklı sonuçlara ortam hazırlayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi işletim sistemini çalıştıran televizyonları tercih ediyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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