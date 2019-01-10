Son Dakika Haberleri: Teknolojinin Hayatımızın İçine Girdiğini Gözümüze Sokan Saykodelik Kısa Film

Teknolojinin Hayatımızın İçine Girdiğini Gözümüze Sokan Saykodelik Kısa Film

54 dakika önce

Sweat Dreams eşliğinde Quality Time isimli bu videoyu izleyince biraz ürkmemek elde değil. John Robson yapay zekanın ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde herkese telefon ve sınırsız internet vermiş.

Teknolojinin Hayatımızın İçine Girdiğini Gözümüze Sokan Saykodelik Kısa Film, System.String[]
Sweat Dreams eşliğinde Quality Time isimli bu videoyu izleyince biraz ürkmemek elde değil. John Robson yapay zekanın ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde herkese telefon ve sınırsız internet vermiş.



Quality Time from John Robson on Vimeo.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:47 

Kültür Sanat
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