Teknolojinin Hayatımızın İçine Girdiğini Gözümüze Sokan Saykodelik Kısa Film
54 dakika önce
Sweat Dreams eşliğinde Quality Time isimli bu videoyu izleyince biraz ürkmemek elde değil. John Robson yapay zekanın ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde herkese telefon ve sınırsız internet vermiş.
Sweat Dreams eşliğinde Quality Time isimli bu videoyu izleyince biraz ürkmemek elde değil. John Robson yapay zekanın ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde herkese telefon ve sınırsız internet vermiş.Quality Time
from John Robson
on Vimeo
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
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