Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor

6 saat önce

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Birleşik Krallık teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecekBirleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat Pazartesi günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham...

Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor, System.String[]

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Birleşik Krallık teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat Pazartesi günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleşecek.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları 'Finansal Teknoloji' – 'Dijital Sağlık' ve 'Bilim ve İnovasyon' – "Üretimde Dijitalleşme" " ve 'Akıllı Şehirler'.

Her konu başlığı üzerine derinlikli sunum ve soru-cevap bölümlerinin yer alacağı konferansta ayrıca Birleşik Krallık'taki sektörel fırsatların ve potansiyel iş ortaklığı alanlarının da detaylarıyla anlatılacağı oturumlar yer alacak.


Birleşik Krallık, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
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