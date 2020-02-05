Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşacak

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat'ta Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek.



Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, konferansta, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumlar yer alacak.



Konferansın bu seneki ana konu başlıkları "Finansal Teknoloji", "Dijital Sağlık", "Bilim ve İnovasyon", "Üretimde Dijitalleşme" ve "Akıllı Şehirler".



Her konu başlığı üzerine derinlikli sunum ve soru-cevap bölümlerinin yer alacağı konferansta ayrıca Birleşik Krallık'taki sektörel fırsatların ve potansiyel iş ortaklığı alanlarının da detaylarıyla anlatılacağı oturumlar yer alacak.



Konferansın programı için https://www.events.great.gov.uk/uktechconference20 sayfası ziyaret edilebiliyor.