Teknolojinin liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluştu

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Bu sene 4'üncüsü düzenlenen konferans Türkiye ve Birleşik Krallık teknoloji sektörlerinin lider isimlerini bir araya getirdi.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği başlıklarının yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer aldığı konferansın bu seneki ana konu başlıkları 'Finansal Teknoloji' – 'Dijital Sağlık' ve 'Bilim ve İnovasyon' – "Üretimde Dijitalleşme" " ve 'Akıllı Şehirler' oldu.

Konferans açılış konuşmasını yapan Başkonsolos ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nın Türk iş dünyasına yenilikçi İngiliz teknolojilerini anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunun altını çizerek teknoloji alanında Birleşik Krallık-Türkiye işbirliğinin büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çekti.

Ankara ve Londra hükümetlerinin her iki ülke arasında varolandan daha da güçlü iş bağları kurmaya kararlı olduğunu vurgulayan Slater, ticaretin bu iki ülke arasındaki ilişkilerin önde gelen bileşenlerinden olduğunu belirtti. Judith Slater, konferansa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a da katılımı ve desteği için teşekkür etti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise Türkiye'nin Birleşik Krallık için ticari ortak olarak önemini vurguladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konferans Türkiye-Birleşik Krallık ticaret ilişkisi açısından önemli bir zamanda gerçekleşiyor. Şu anda ikili ticaretimiz yaklaşık olarak 17 milyar sterlin ve son 10 yılda yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleştirdi.

"Bu inanılmaz bir başarıdır ve hem Türkler hem de İngilizler için bu pek çok iş imkanı ve refah anlamına gelmektedir.

"Birleşik Krallık, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı. Türkiye, Eylül 2018 ve 2019 arasındaki 12 ayda Birleşik Krallık'a 10.8 milyar sterlin karşılığı ihracat gerçekleştirdi.

"Birleşik Krallık, Avrupa Birliği 'nden henüz ayrıldı, bu sene sonunda geçiş dönemi sona erdiğinde Gümrük Birliği 'nden ve ortak pazardan da çıkmış olacağız.

"Mevcut ticari ilişkilerimizin devamı için Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamalıyız.

"Şahsen, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasını bu senenin kalan kısmında en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyorum.

"Tekrar altını çizmem gerekirse, Birleşik Krallık, Türkiye ile olan ticari ilişkilerine değer veriyor. Bu sene sonunda yeni anlaşmalara yumuşak bir geçişi sağlamakta karalıyız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ise Birleşik Krallık'ın küresel ekonomide taşıdığı önemin altını çizdi ve ekledi:

"Birleşik Krallık aynı zamanda bizim temel ticaret ve yatırım ortaklarımızdan birisi. Ben bu konferansı, Brexit sonrası dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum.

"Biliyorsunuz ticari ilişkilerimizin gelecek dönem seyrini belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirildi.

"Ticaret Bakanlığı'nın yakından takip ettiği bu sürecin her iki tarafın da lehine sonuçlanacak bir Serbest Ticaret Anlaşması'yla tamamlanmasını temenni ediyoruz.

"Birleşik Krallık'ın küresel devlerini Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin, sunduğumuz tüm imkanlardan en iyi şekilde faydalanın, inovatif faaliyetlerinizi çok daha verimli bir şekilde ülkemizde yürütün.

"Teknoparklarımız ve araştırma altyapılarımızın kapıları, sizlere ardına kadar açık. Yine çok meşhur bir atasözümüz 'Birlikten kuvvet doğar' der. Ümit ediyorum ki bu konferans; ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine kapılar aralayacak."

Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı İhracattan Sorumlu Genel Direktörü John Mahon ise Birleşik Krallık'ı uluslararası yatırımlar ve iş kurmak/büyütmek için dünyanın en avantajlı yeri yapmaya kararlı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin şu anda Birleşik Krallık'ta kurumlar vergisi yüzde 19; bu demektir ki G20 ülkeleri arasında en düşük ve rekabetçi vergi oranına sahibiz.

"Ayrıca açık, liberal ekonomimiz ve dünya standartlarındaki beceri ve iş dostu iş ortamımızla da özellikle teknoloji alanında en üst düzey yatırımları kendimize çekmeye devam ediyoruz.

"Birleşik Krallık teknoloji sektörüne gerçekleştirilen yatırımlar bir önceki yıla göre 3.1 milyar sterlin artarak 2019 yılında 13 milyar sterline yükseldi.

"2019 yılında vrupa'ya yapılan teknoloji yatırımlarının üçte biri Birleşik Krallık'a gerçekleşti. Birleşik Krallık Dış Ticaret Istanbul ofisinde özveriyle çalışan bir iç yatırım ekibimiz var.

"Bu ekip Türk şirketlerin minimum risk ve maliyetle Birleşik Krallık'ta iş kurmalarına yardımcı oluyor." (Fotoğraflı)