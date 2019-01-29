Teknolojiye Alışamayan Emekliler Uzun Kuyruk Oluşturdu
1 saat önce
Aydın'da teknolojiye ayak uyduramayan emekliler her tarafta ATM'ler olmasına rağmen halen bankalarda uzun kuyruklar oluşturuyor.
Aydın
'da teknolojiye ayak uyduramayan emekliler her tarafta ATM'ler olmasına rağmen halen bankalarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle maaşların yatırıldığı ilk günlerde bankalarda oluşan sıra kuyruğu sokaklara taşarken, yaşanan yoğunluğun yaşlılardaki alışkanlıktan ve para çaldırma korkusundan kaynaklandığı belirtildi.
Aydın Efeler
İlçesi Hasanefendi Ramazan paşa Mahallesi'ndeki bankaların yoğun olduğu Sevgi Yolu üzerinde maaş günleri emekli yoğunluğu yaşanıyor. Her birinin elinde maaş kartı olmasına karşın emeklilerin maaşlarını bizzat bankada sıraya girip gişedeki memurdan almayı tercih ettiklerini belirten banka görevlileri yaşanan yoğunluğun emeklilerin teknolojiye uyum sağlayamamasından kaynaklandığını belirttiler.
"Bankamatiktekilere güvenemiyoruz"
Teknolojiye uyum sağlayamadıkları için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldıklarını belirten emekliler, "Aslında maaşı bankamatikten çekmek daha kolay ve daha az zaman alıyor ama bu makinelerin dilinden pek çoğumuz anlamıyor. Zaman zaman da yardımcı olma bahanesi ile gelenlerin emeklilerin paralarını çaldığını duyduğumuz için insanların gerçekten yardımcı olmak isteyenlere bile güveni kalmıyor. Bu nedenle teknolojiye uyum sağlayamayanlar maaşını çekmek için saatlerce banka kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor" diye konuştular. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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