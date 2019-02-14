Son Dakika Haberleri: Teknolojiye Bağımlı Değil Teknolojiye Hakim Nesiller Yetiştirmek İstiyoruz"

Teknolojiye Bağımlı Değil Teknolojiye Hakim Nesiller Yetiştirmek İstiyoruz"

1 saat önce

Erzurum Valisi Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile yapılan "Mucitpark" protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sadece bağımlı bir şekilde teknoloji kullanan değil; teknolojiye hakim, teknoloji üreten ve olumlu yönde kullanan nesiller yetiştirmek istiyoruz.

Teknolojiye Bağımlı Değil Teknolojiye Hakim Nesiller Yetiştirmek İstiyoruz
Erzurum Valisi Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile yapılan "Mucitpark" protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sadece bağımlı bir şekilde teknoloji kullanan değil; teknolojiye hakim, teknoloji üreten ve olumlu yönde kullanan nesiller yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik ile ETÜ arasında, şehrin tüm ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik robotik kodlama sınıflarının açılmasını amaçlayan "Mucitpark" protokolü imzalandı.

Vali Memiş, ETÜ rektörlük binasındaki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bilim insanları, 20 yıl sonra kodlama bilmeyen nesillerin cahil kabul edileceğini öngörüyor." diyerek kodlama eğitiminin önemini vurguladı.

Rutin eğitimin dışına çıkarak, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak istediklerine değinen Memiş, "Biz sadece bağımlı bir şekilde teknoloji kullanan değil; teknolojiye hakim, teknoloji üreten, teknolojiyi olumlu yönde kullanan nesiller yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından Vali Memiş, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Mucitpark Bilim Fikir Atölyesi ve Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezini gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Erzurum Valiliği, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Eğitim
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