Son Dakika Haberleri: Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor
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Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor

20 dakika önce

DENİZLİ'de, yıllarca geleneksel dokuma tezgahı üreten Metin Özmen (67), gelişen teknolojiyle işinden oldu.

Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor, System.String[]


DENİZLİ'de, yıllarca geleneksel dokuma tezgahı üreten Metin Özmen (67), gelişen teknolojiyle işinden oldu. Dokuma tezgahının gerçeğini satamayınca elektrikle çalışan minyatürlerini üretmeye başlayan Özmen, tanesini 15 bin liradan satışa çıkardı.
Merkezefendi ilçesinin Gümüşçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 20 metrekarelik atölyede 40 yıl boyunca kol gücüyle çalışan dokuma tezgahları yapan Metin Özmen, geleneksel tezgahların yerini önce elektrikli ardından da bilgisayar programlarıyla çalışan makinelere bırakmasıyla işsiz kaldı. Yeteneğini bir süre demir ve tahta parçalarıyla süs eşyası yaparak değerlendiren Özmen, eski işinde ürettiği kol gücüyle çalışan dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya karar verdi. Özmen, 3 aylık çalışmayla yaklaşık 30 santimetre boyunda, minyatür dokuma tezgahı yapmayı başardı. Tezgahın kamçı, falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tahta ve demir parçalarını atölyesinde tek tek el işiyle yapan Özmen, montajını da günlerce uğraşarak tamamladı. Özmen'in 3 ayda yaptığı elektrikle çalışan minyatür dokuma tezgahında minik ürünler dokunabiliyor.
3 AYDA YAPIYOR
Yaptığı minik tezgahların tekstil simgesi olmasını bekleyen Metin Özmen, "Eskiden Babadağ ilçesinde her evde bu tezgahların büyükleri vardı. Fakat bunları teknoloji ortadan kaldırdı. Yani teknoloji, tezgah sesini susturdu. Ben de bunları yeniden hayata geçirmek için minyatürlerini yapmaya başladım. Minyatür tezgahı yapmak, yaklaşık 3 ayımı alıyor. Kullandığım her parçayı dükkanımda tasarlayıp üretiyorum. Bu tezgahlar birçok parçalardan meydana geliyor. Ahşap, plastik ve demir parçalar kullanıyorum. Mini tezgahımda kullandığım kamçı falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tüm parçaları bir bir el emeğiyle yapıyorum" dedi.
ÜRÜNLER BEĞENİLİYOR
Şimdiye kadar 4 minyatür tezgah yapan Metin Özmen, tanesini 15 bin liradan satışa sunduğunu belirterek, "1964 yılından bu yana bu meslekten para kazanıyorum. Bu büyük el tezgahları teknolojiye ayak uyduramadığı için susturuldu. Bu işi yapanlar, mesleğini bıraktı. Bu işten ekmek yiyen binlerce kişi işsiz kaldı. Ben daha önce bu tezgahların büyüklerini yapardım. Şimdi minyatürlerini yapıyorum. Büyük tezgahların hoş bir sesi vardır. Bizim için güzel bir türkü gibidir. O sesi yeniden ortaya çıkarmak için bu minyatür tezgahları yaptım. Yaptığım minyatür tezgahlar, aynı eski el tezgahlarının sesini çıkarıyor. Küçük tezgahlar insanlara geçmişi hatırlatıyor. Görenler çok beğeniyor ve beni takdir ediyor. Eski tezgahlar ortadan kalktığı için minyatür tezgahlar, tekstilin simgesi olacak" diye konuştu.

- Denizli
Merkezefendi, Gümüşçay, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
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