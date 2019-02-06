Teknolojiye Hakim Olmadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknokent
açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye
'nin küresel rekabette öne geçebilmesi için üniversitelerin süreçte etkin olması gerektiğini de belirtti. Teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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