Son Dakika Haberleri: Teknolojiye Hakim Olmadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz"

Teknolojiye Hakim Olmadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknokent açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin küresel rekabette öne geçebilmesi için üniversitelerin süreçte etkin olması gerektiğini de belirtti. Teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Güncel
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