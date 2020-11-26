Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası - Son Dakika

Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası

26.11.2020 08:35
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası, System.String[]

MARDİN'de baba mesleğini sürdüren odun sobası ustası Hamit Paşaoğlu (47), mesleğin gelişen teknolojiye yenik düştüğünü belirterek, "30 yıl önce bu çarşıda 100 usta ve onlarca sobacı dükkanı vardı.

MARDİN'de baba mesleğini sürdüren odun sobası ustası Hamit Paşaoğlu (47), mesleğin gelişen teknolojiye yenik düştüğünü belirterek, "30 yıl önce bu çarşıda 100 usta ve onlarca sobacı dükkanı vardı. Bugün bu işi Mardin'de sürdüren tek ustayım. Maalesef mesleğimiz teknolojiye yenik düştü" dedi.

Mardin'de tarihi Marangozcular Çarşı'sında baba mesleğini sürdüren odun sobası ustası Hamit Paşaoğlu (47), gelişen teknoloji ile birlikte kentte bu işi yapan tek kişi olduğunu söyledi. İnsanların artık elektrikle çalışan modern ısıtıcılar veya doğalgaz kullandığını söyleyen Paşaoğlu, babasından devraldığı dükkanda mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 30 yıl önce çarşıda 100'e yakın soba ustası olduğunu Paşaoğlu, maddi durumu iyi olmayanların tercihi olduğu için, ürettiği sobaları genellikle veresiye olarak sattığını ve ödemeleri almakta zorlandığı söyledi.

'TEKNOLOJİ ÇIKTI ÇIKALI SANATKAR KALMADI'Gelişen teknolojiyle birlikte kendi mesleğinde sanatkar kalmadığına dikkat çeken Paşaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin'de benden başka soba ustası yok. Çünkü bu sanat ölmeye mahkumdur. Bu fabrikalar, teknoloji çıktı çıkalı sanatkar kalmadı. Deftere not alıyorum. Tanıdıklar çok olduğu için gelene veriyoruz. Gariban insanlar geliyor. Tacir gelmez, zengin gelmez, maddi durumu iyi olmayan ve orta halli geliyor. Mecburen onlarla idare etmek lazım. Adamın sobaya, boruya ihtiyacı var. Onu vermezsem, evde çoluk çocuğu var. Veballerini almak istemiyorum. Götüreceği 50- 60 TL mal. Onu da esirgersen o insandan, ne yapacak. Gün olur parası olursa getirir, getirmezse de helali hoş olsun. Ne diyeceksin ki millete."


Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası

Mardin, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası - Son Dakika


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