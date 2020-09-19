Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği bırakmıyorlar - Son Dakika

- Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği bırakmıyorlar

Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan farklı motiflerdeki yorganlar gelinlik kızların hayalini süslüyor

KAHRAMANMARAŞ - Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte el emeği ürünlerine rağbet hızla azalırken yorgancılar, mesleklerini yaşatmak için mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta genellikle gelin adayları ve ailelerince tercih edilen yorgancılar, üretimini sürdürüyor. Halk dilinde 'sırıklı yorgan' olarak adlandırılan meslek makinalaşma üretimin artmasıyla itibarını kaybetti. Osmanlı döneminden kalan geleneği sürdürmek isteyen gelin adayları ise kentteki maharetli ustalarca hazırlanan el emeği göz nuru yorganları hala tercih ediyor.

Son zamanlarda çırak ve kalfa sorunlarının da artmasıyla yorgancılık mesleğinin yok olmaması için mesleklerini devam ettirdiklerini söyleyen yorgancı Murat Sürücü, "İş yerimizde döşek, yorgan, namazla gibi ürünleri üzerine farklı desenler işleyerek hazırlıyoruz. Ben bu işe 8 yaşında başladım şuanda 50 yaşındayım ve devam ediyoruz. Son zamanlarda artan teknolojik ürünlere olan rağbetin artması ile bizim mesleğimiz artık bitmek üzere ve yenik düştük. Yoksa her düğün yaptıran mecburen bir tane yaptırırdı ve talep azaldı gibi ama yine de ekmeğimizi buradan yiyoruz. Çırak yetişmiyor herkes okumak istiyor bizler de bu mesleğin son sahipleri gibiyiz. Ürünlerin fiyatları ise 150 lira ile 500 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Gelin adayı kızı için yorgan alacağını söyleyen Türkan Utmuş ise, "Sırıklı yorgan almaya geldim kızımın düğün ve daha önce bende kullandım ve evlenen ilk kızıma da almıştım şimdi diğer kızıma alacağım fiyat konusunda da anlaşırız umarım. Bu ürünler sağlık açısından da faydalı serin ve rahat oluyor kullanımı" dedi.