'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülü Allianz Türkiye'nin oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülü Allianz Türkiye'nin oldu - Son Dakika Ekonomi

'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülü Allianz Türkiye'nin oldu

7 saat önce

Allianz Türkiye, 2019'a damgasını vuran isim, marka ve teknolojilerin halkın oyları ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde 'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülüne layık görüldü.

'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülü Allianz Türkiye'nin oldu, System.String[]

Allianz Türkiye, 2019'a damgasını vuran isim, marka ve teknolojilerin halkın oyları ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde 'Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi' ödülüne layık görüldü.


Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın önemli şirketlerinden Allianz, Webrazzi Ödüllerinde Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi ödülünün sahibi oldu. Allianz Türkiye, internet ortamında halkın oyları ile belirlenen Webrazzi Ödüllerinde toplam 6 bin 163 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.


Teknolojiye yönelik yatırımlarının karşılığını almaktan mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan; "Şirket olarak grubumuzdan aldığımız güçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle dijital dönüşüme ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarımız devam edecek. Sektörün en çevik, en yalın, en verimli; teknolojiyi en iyi kullanan ve müşterinin beklentisini en iyi okuyan sigorta ve finans şirketi olarak konumumuzu önümüzdeki dönemde, daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.


"Geleceğin Allianz'ını dijitalizasyon üzerine kurduk"


Yeni nesil sigortacılığın öncüsü olarak, geleceğin Allianz'ını dijitalizasyon üzerine kurduklarını belirten Tolga Gürkan şunları söyledi: "Faaliyetlerimizin merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyoruz. Dijitalizasyon bakış açımız da müşteri odaklı. Amacımız, uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi yaşatmak. Gelen evraklarımızın yüzde 98'ini dijital ortama aktarıyoruz. Yeni ürünlerimizin tamamını dijital olarak çıkarıyoruz. 'Allianz'ım mobil uygulamamızın indirilme sayısı Ocak 2020 itibarıyla 1,2 milyona ulaştı. Müşterilerimizin hayatlarını en üst düzeyde kolaylaştırmak amacıyla mobil aplikasyonumuzu birçok yeni özellik ekleyerek daha da geliştirdik. Dijital ödeme platformumuz sayesinde, müşterilerimiz gecikmiş ve ileri dönem poliçe vadelerini mobil uygulamamızı ve müşteri portalımızı kullanarak çok hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyorlar. Dijital dünyada, yeni teknolojiler ve müşteri davranışları ile ilgili bilgi birikimi oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Webrazzi Ödüllerinde 'Teknolojiyi En İyi Kullanan Şirket' ödülünün sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz."


Kazananları halk oylaması belirliyor


Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve internet ekosisteminde yıla damgasını vuran isim, marka ve ürünlerin 23 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında halk oylaması ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde adaylar 37 farklı kategoride yarıştı. - İSTANBUL

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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