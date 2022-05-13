Teknolojiyle donatılacak Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 100 milyon liralık ödenek ayırdığı sınır kapısında, 2021'de başlatılan inşaat çalışmaları sürüyor. Çift giriş çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personel lojmanlarının da yer alacağı sınır kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılacak.

Bu yıl özellikle hava şartlarına rağmen aksamadan süren sınır kapısındaki inşaat çalışmalarının 2023'ün ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki hizmet binalarında modernizasyon ihtiyacının ortaya çıkmasıyla Ekim 2021'de çalışmaların başladığını söyledi.

İnşaat çalışmalarını planlanan zamandan önce bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Söz konusu inşaatı 18 ayda tamamlamayı planlıyoruz. Şu an inşaatın yüzde 50'sini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok ciddi bir aksilik, özellikle hava şartları gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadıkça, planlanan tarihten daha önce tamamlanmış olacak. Tek gayemiz bir sorun ve sıkıntı olmadan kapımızın en kısa sürede modernize edilmesi ve modernize edilen binalardan hizmet vermek. Gürcistan'a açılan 3 kapıdan ikisi Ardahan'da. Ardahan'daki diğer kapımız Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı. Bu nedenle buralar bizim için çok önemli. Bu kapının modernize ile bize yakışan bir şekilde olmasını istiyoruz. Sınır kapısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan yeni yüzü olacak."

Çalışmalar nedeniyle kapıdan giriş ve çıkış yapılmıyor

Çalışmaların belli bir aşamaya getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, aynı çalışmayı daha önce Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Demirci, "Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak çalışmaların ardından Türkgözü Gümrük Kapısı daha modern ve günümüz şartlarına daha uygun şekilde hizmet vermiş olacak." diye konuştu.

Demirci, inşaat çalışmaların hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanması için şimdilik kapıdan giriş ve çıkış yapılmadığını sözlerine ekledi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Türkgözü, bizim ilçemiz ve ilimizin yanı sıra ülkemizin başta orta Asya olmak üzere dünyaya açılan yüzü olacak. Dolayısıyla bizim için bu modernize çalışmaları çok önemli. Çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü Türkgözü, ilçemiz ile bütünleşmiş bir kapı. Ülkemizin dışa açılan yüzü." ifadelerini kullandı.