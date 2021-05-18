Teknolojiyle sabunu buluşturup yurt dışına açıldı - Son Dakika

Teknolojiyle sabunu buluşturup yurt dışına açıldı

18.05.2021 12:06
Teknolojiyle sabunu buluşturup yurt dışına açıldı, System.String[]

İzmir'de yaşayan Biyolog Şadiye Çetin'nin TÜBİTAK destekli ARGE projesiyle geliştirdiği etki süresi artırılan doğal sabunlar, pandemi nedeniyle hijyenin arttığı bugünlerde sadece yurt içinden değil yurt dışından da ilgi gördü.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun Şadiye Çetin, 2002 yılında firmasını kurdu. 2013'da doğal sabunlar üzerinde faydayı artırıcı teknikler üzerinde çalışmalara başlayan Çetin, TÜBİTAK desteğiyle ARGE'ye yöneldi. Biyoteknolojik yöntemlerle fonksiyonel sabunlar geliştiren Çetin'in iç pazarda eczaneler aracılığıyla tüketiciye sunduğu ürünler, ABD ve Japonya gibi birçok ülkeden talep gördü. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen yağların faydalarının bilimsel olarak kanıtlandığını, bu yağların insan vücuduna uygulanma şekillerinden birinin de sabunlar olduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:

"Biz ilk olarak lavanta ve limon yağını çalıştık. Bunların içinde 40'ya yakın bileşik var. Bunların sağlıklı şekilde sabunun içinde olması yani kaybolmadan kullanıcılara fayda sağlaması gerekmekte. Bu nedenle gereken miktarda konulması gerekiyor. Temizlik ürünü olarak en iyi ürünsabun bazıdır. Sabunu, doğal ürünlerle yapabilirsiniz. Doğadan elde ettiği faydayı da arttırabilirsiniz. Biz buradan yola çıkarak ürünümüzü geliştirdik. Özellikle 2017 yılında da sahadan gelen geri bildirimlerle ürünlerimizi geliştirdik. 3 tip sabunumuz var. Hazırladığımız mikrokapsülleri sabunlarımızda kullanıyoruz. Mikrokapsülleri en çok kullandığımız yer ise fonksiyonel tip sabunlarımız"

Kullandıkları esansiyel yağların içinde 2 tür kekik bulunduğunu belirten Şadiye Çetin, kekik bileşenlerinden timolün Kovid-19 virüsünü öldüren aktif bileşenler listesinde yer aldığını belirterek, "Sabunu alıp elinize kullandınız, bitesiye kadar aynı etkiyi görüyorsunuz. Çünkü içindeki mikrokapsüller nemle birlikte patlayarak içindeki karvakrol ve timol açığa çıkıyor. Bunun için piyasadaki sabunlardan farkı, eğer biz bunun içine normal yağ koymuş olsaydık bu sabun içindeki koku moloküllerine bağlanarak karvakrol ve timol uçacaktı. Ve hiçbir işe yaramayacaktı. İçeriksiz bir sabun kullanacaktık. Biz mikrokapsülleyerek sabunun fayda süresini uzatıyoruz. Işıktan, ısıdan etkilenmiyor. Üründen elde edilenfayda katbekat artırıyor. Benzersiz eşsiz bir ürün. Ürünümüzü Amerika'ya gönderdik , Rusya'ya gönderdik. Filipinler'e, Singapur'a gönderdik. Son ürünümüze de Japonya'dan talep var. Onu değerlendiriyoruz şu an" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Teknolojiyle sabunu buluşturup yurt dışına açıldı - Son Dakika


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