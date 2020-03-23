Teknopanel'de korona virüs önlemleri alındı - Son Dakika
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Teknopanel'de korona virüs önlemleri alındı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'daki fabrikalarıyla sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve satışı yapan Teknopanel'in tüm üretim tesislerinde korona virüs salgınına karşı önlemlerin alındığı bildirildi.

Teknopanel'de korona virüs önlemleri alındı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'daki fabrikalarıyla sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve satışı yapan Teknopanel'in tüm üretim tesislerinde korona virüs salgınına karşı önlemlerin alındığı bildirildi.


Teknopal'den yapılan açıklamada, korona virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alıdığı belirtildi. Açıklamaya göre, fabrika girişlerine yerleştirilen termal kamera ile girişlerde vücut ısıları ölçülürken, çalışanlara maske, eldiven dağıtıldı. Tüm birimlere yerleştirilen dezenfektanlar ile çalışanların hjiyeni sağlanırken, üretim hatlarının durmaması adına tüm önlemler alındı.


Virüsün küresel etkilerinin ekonomiyi çok yönlü olarak etkilediğinin altını çizen Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Bu anlamda ülke ekonomisine olan katkımıza aralıksız devam etme gerekliliği bilinciyle üretim hatlarımızı kapatmadık. Mevcut siparişlerimizi gününde teslim ederek ekonominin canlı kalmasını sağlayacağız. İçerisinde bulunduğumuz günler herkesin üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar hissederek elinden geleni yapması gereken günlerdir" dedi. - MERSİN

Teknopanel, Sakarya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:53 Kaynak: İHA

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