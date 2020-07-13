Teknopanel, liderliğini 'İSO 500' ile taçlandırdı - Son Dakika

Teknopanel, liderliğini 'İSO 500' ile taçlandırdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin değerlendirildiği 'Türkiye'nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde yer alan Teknopanel, 6. kez sandviç panel sektöründeki liderliğini taçlandırdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin değerlendirildiği 'Türkiye'nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde yer alan Teknopanel, 6. kez sandviç panel sektöründeki liderliğini taçlandırdı.

İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları belli oldu. Birinci 500 ve ikinci 500 olarak ayrı ayrı açıklanan listede, birinci 500'ün 491. sırasında yer alarak başarısını taçlandıran Teknopanel'in Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Türkiye'deki sanayi kuruluşları tarafından büyük önem taşıyan İSO 500 listesinde üst üstte 6. kez sektör lideri olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 93 ülkeye yaptığımız ihracat ile ülkemizde sektörün lider firması konumundayız. Bir dünya markası olma yolundaki istikrarlı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz için böylesine önemli listelerde yer almamız da başarımızın bir kanıtı. Önümüzdeki yıllarda da yükselişimizi sürdürebilmek için tüm ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte insan kaynaklarından, üretim, finans, satış, pazarlama, sevkiyat gibi tüm süreçlerimizi iyileştirip geliştiriyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'daki üretim tesislerimizle, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkılardan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. - MERSİN

İstanbul Sanayi Odası, Teknopanel, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknopanel, liderliğini 'İSO 500' ile taçlandırdı - Son Dakika Ekonomi
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