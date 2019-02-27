Erciyes
Teknopark Tarafından "Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar Eğitimi" düzenlendi.
Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Teknopark'ta Yeni e-konomi ve DestekArge firmaları iş birliğiyle verilen eğitimde, güncel mevzuat, teşvik ve destekler, kurumsal kapasite artırımı ve vergi planlaması için özel modeller tanıtıldı.
Eğitimle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, bölgede faaliyet gösteren firmaların mevcut destek ve teşviklerden daha verimli faydalanabilmeleri için bu eğitimi her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.
Erciyes Teknopark'taki firma sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Kılıç, mali uygulamalar eğitiminden hem yeni katılan firmaların yararlandığını hem de mevcut firmaların bilgilerini güncelleme imkanı bulduğunu kaydetti.
Firmalara, vergi planlaması, teknopark mevzuatı kapsamındaki teşvikler, destekler, güncel uygulamalar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan şirketlerin gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından doğan kazançlara ilişkin istisnaların detaylarında yeni dönem ve teknopark şirketlerinin kurumsal kapasitesinin artırılmasında aile pusulası modeli konuları anlatıldı.