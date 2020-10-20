Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı - Son Dakika

Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı

20.10.2020 10:48
Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı, System.String[]

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Teknopark'a yeni bir bağlantı yolu yaptı.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Teknopark'a yeni bir bağlantı yolu yaptı.

İlçede birçok noktada şehir içi alternatif yollar ile güvenli ve seri ulaşım sağlayan yollar yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Teknopark içinde inşaatı tamamlanan mekanik kuluçka merkezinin asfalt çalışmalarını tamamladık. Burada seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız çok daha seri ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. İhtiyaçları hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yeni yaşam alanlarında ve üniversitemizde ihtiyaç olduğunda kolaylık sağlamak amacıyla yeni yollar açıyoruz. Belediyemizin ve diğer yatırımcı kurumların çalışmalarıyla ilçemiz için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yol, asfalt ve alt yapı çalışmalarıyla bambaşka günlere yürüyen Melikgazi'ye yaptığımız hizmetler hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı
Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı
Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknopark'ın içine yeni yol bağlantısı yapıldı - Son Dakika

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