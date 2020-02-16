Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni - Son Dakika
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Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Açılışta, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezerek, milli teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Törende, Teknopark İstanbul'un tanıtım filmi de izletildi.

Açılış konuşmasını yapan Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul hakkında bilgi verdi. Yerebakan, Teknopark İstanbul'un bu günlere taşınmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgililere teşekkür etti.

Teknopark hakkında

Erdoğan'ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yarattığı belirtilen Teknopark İstanbul'da, başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor.

Öte yandan, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine destek veren Teknopark İstanbul'da, 2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 1763 savunma sanayi odaklı milli projenin hayata geçirildiği de kaydedildi.

10 milyar dolarlık katkı sunması hedefleniyor

Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu arada, Teknopark İstanbul'un, 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatlarla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunmasının hedeflendiği de ifade edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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