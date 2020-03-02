Teknopark İstanbul, ABD ve Almanya'da global yeteneklere ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Teknopark İstanbul, ABD ve Almanya'da global yeteneklere ulaşacak - Son Dakika

Teknopark İstanbul, ABD ve Almanya'da global yeteneklere ulaşacak

7 saat önce

Teknopark İstanbul, "Talent for BIZ 2020" etkinlikleri kapsamında Türkiye'deki iş olanaklarını global yeteneklere anlatmayı sürdürüyor.

Teknopark İstanbul, ABD ve Almanya'da global yeteneklere ulaşacak, System.String[]

Teknopark İstanbul, "Talent for BIZ 2020" etkinlikleri kapsamında Türkiye'deki iş olanaklarını global yeteneklere anlatmayı sürdürüyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği ve 8 ülkeyi kapsayan "Talent for BIZ 2020" etkinlikleriyle global yeteneklere Türkiye'deki iş olanakları anlatılıyor.

Şubat ayında Özbekistan ve Pakistan'da Türkiye'deki istihdam alanlarının yurt dışındaki gençlere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliklere katılan Teknopark İstanbul yetkilileri, aynı program çerçevesinde 3-4 Nisan'da Almanya'nın Köln, 11 Nisan'da ise ABD'nin Boston şehrinde genç yeteneklere Teknopark İstanbul'da öne çıkan şirketlerdeki istihdam olanakları hakkında bilgi verecek.

Savunma sanayi, denizcilik, havacılık, uzay ve sağlık alanlarında ileri teknoloji geliştirmeleri yapan 300'den fazla yerli ve yabancı şirketin yer aldığı Teknopark İstanbul, 2020 yılı sonuna kadar 4 bin nitelikli personeli daha kampüsünde ağırlayarak 9 bin nitelikli Ar-Ge mühendisine istihdam sağlamayı hedefliyor.

Teknopark İstanbul ayrıca, 2030 yılında 1,5 milyon metrekare kapalı alanda bini aşkın şirkete ulaşarak toplamda 43 bin nitelikli Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Almanya, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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