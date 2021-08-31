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Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Rise X 1 milyon avro değerleme aldı - Son Dakika

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Rise X 1 milyon avro değerleme aldı

31.08.2021 13:02
Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Rise X 1 milyon avro değerleme aldı, System.String[]

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren Rise X Teknoloji AŞ, 1 milyon avro değerlemeyle TTAF Elektronik AŞ'den yatırım aldı.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren Rise X Teknoloji AŞ, 1 milyon avro değerlemeyle TTAF Elektronik AŞ'den yatırım aldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yatırım kapsamında 10 kişilik ekip için bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, gerekli lisanslar, girişimin elektronik Ar-Ge süreçleri için gerekli olan osiloskoplar, güç kaynakları, 3d yazıcılar, hassas ölçüm cihazları, kalite ve test ekipmanları gibi tüm ekipmanlar sağlanırken 300 metrekarelik alan Rise X'e tahsis ediliyor.

Öte yandan, Rise X teknolojinin geliştirmelerini yapabilmesi için 6 bin metrekarelik bir üretim parkuru da girişimin hizmetine sunuldu. Bunların yanı sıra teknik personel desteği, proje desteği, finansman desteği de TTAF Elektronik tarafından sağlanacak. Devam eden süreçte TTAF Elektronik'in tüm Ar-Ge süreçleri Rise X Teknoloji AŞ tarafından yürütülecek.

Cube Incubation'da katma değeri yüksek projeler geliştirmeyi hedefleyen Rise X, sistem mühendisliği, elektronik donanım tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, mekanik üretim, yüksek teknoloji yazılım geliştirme yetenekleri ile entegrasyon ve üretim yeteneklerine sahip bir Ar-Ge şirketi olarak dikkati çekiyor.

Özellikle savunma sistemleri, otomotiv, sağlık ve endüstriyel teknoloji çözümlerinde yabancı kaynak alımlarını minimuma indirerek yerli üretimi ve yerli sanayiyi desteklemeyi amaç edinen girişim yeni dönemde TTAF Elektronik'le birlikte bu Ar-Ge süreçlerinin üretime dönmesini sağlayarak ihracata yönelik projeler geliştirmeye odaklanıyor.

"Projeler TTAF Elektronik tarafında hızla seri üretime geçecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rise X Teknoloji Genel Müdürü Reha Atabey Açıkgöz, Rise X olarak bilgi birikimi ve tecrübeleriyle ulusal ve uluslararası pazarlara yenilikçi ürünler geliştirme ve çözümler üretme misyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Giderek dijital hale gelen dünyada başarılı bir çözüm oluşturmak için doğru teknolojiyi kullanmanın doğru stratejiyi kurgulamada kilit rol oynadığını ifade eden Açıkgöz, "Bu kapsamda TAFF Elektronik'ten aldığımız yatırım, Ar-Ge geliştirmelerimiz için kullanacağımız teknoloji parkuru ve ekipman desteğiyle ülkemiz için küresel arenada kritik öneme sahip alanlarda akıllı çözümler geliştirmeye odaklanacağız. Bu yatırımla Ar-Ge aşamasını gerçekleştirip ve prototip doğrulamalarını yaptığımız projeler TTAF Elektronik tarafında hızla seri üretime geçecek ve devamında iç ve dış piyasaya satışları gerçekleştireceğiz. Seri üretim her startup'ta olduğu gibi bizim için de çok kritik. Ancak bir girişimin imkanlarıyla bunu yapmamız pek mümkün olmuyordu. Artık ise TTAF Elektronik aracılığıyla seri üretim, kalite, sertifikalandırma ve pazarlama aşamalarını daha verimli yöneteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Yatırım, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Rise X 1 milyon avro değerleme aldı - Son Dakika Ekonomi


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