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Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı

02.09.2021 12:44

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin yüksek teknoloji ve Ar-Ge merkezi Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation için inşa ettiği ve Türk girişim ekosisteminin uluslararası arenada gücüne güç katacak 10 bin metrekarelik girişim merkezinin açılışını yaptı.

Türkiye'nin yüksek teknoloji ve Ar-Ge merkezi Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation için inşa ettiği ve Türk girişim ekosisteminin uluslararası arenada gücüne güç katacak 10 bin metrekarelik girişim merkezinin açılışını yaptı.

100 milyon TL'yi aşkın yatırım yapılan merkezin açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve girişim ekosistemin önemli oyuncuları katıldı.

Yeni merkez, katma değeri yüksek, ülke ekonomisine katkı sunacak ve İstanbul'dan dünyaya açılmaya odaklanan 250'den fazla girişimci grubunu ağırlamaya hazırlanıyor. Derin teknoloji, siber güvenlik ve sağlık alanındaki girişimcileri odağına alan merkez, temiz odaları, ıslak ve kuru laboratuvarları, montaj atölyesi ve siber güvenlik laboratuvarı ile Türkiye girişim ekosisteminin ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve destekleri sunmaya hazırlanıyor.

Girişimcilerin iş süreçlerini hızlandırmaya odaklanıyor

"Deeptech.ist" projesine yönelik çalışmaları yeni merkezinde de sürdürecek olan Cube Incubation, Boostcube ofislerini de yeni merkeze taşıyarak girişimcilerin iş süreçlerini hızlandırmaya odaklanıyor. Türkiye'de ve "globalde" pazar payı edinebilecek girişimciler için fikir aşamasından globalleşme seviyesine kadar özel programlar hazırlayan Cube Incubation, 2021 yılının başında duyurduğu Ideacube, Campcube, Runcube ve BİGGcube programlarına ek olarak yeni merkezinde girişimcileri dünyaya açılmaya hazır hale getirecek Racecube programını da uygulama almaya hazırlanıyor. Deeptech.ist programında ise girişimci seviyesine göre programa alacağı Deep Grow, Deep Bloom, Deep Expand programları üzerinde çalışan Cube Incubation ekibi, dikey alanlarda girişimcilere hizmet vermek için Cybercube ve Biocube programlarını ilerleyen dönemde hizmete almaya hazırlanıyor.

Teknopark İstanbul'un girişimcilerin hizmetine sunduğu yeni kuluçka merkezi binası 4 kattan oluşuyor. Türkiye'nin ilk siber güvenlik kuluçka merkezinin de yer aldığı binada yer alan Siber Güvenlik Laboratuvarı girişimciler için önemli bir noktada konumlanacak. Sanayiyle iç içe geliştirmeler yapan girişimciler için montaj atölyesinin de yer aldığı binanın çok yakında Lead Gold sertifikası alması bekleniyor. İçinde biyoteknoloji gibi tematik kuluçka alanlarının yer aldığı merkezde yakın zamanda 12 ıslak ve kuru laboratuvar ve 8 temiz odanın da faaliyete geçmesi hedefleniyor. 25 milyon TL'den fazla yatırım yapılan biyoteknoloji katının Türkiye'nin sağlık alanında öncü rol oynamasında kritik bir yere sahip olması bekleniyor.

Siber güvenlik kuluçka merkezi de girişimcilerin hizmetine sunuluyor

İki bin metrekaresi ortak alana ayrılan binada girişimciler, seminer ve toplantı odalarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra kablosuz internet, yazıcı, sunucu odası, AWS Activate, bulut hizmeti gibi destekler de ücretsiz olarak sunuluyor. Cube Incubation'ın deneyimli ekibi girişimcilere yatırımcı, müşteri buluşmaları, mentorluk, danışmanlık çalışmaları, notion ve iş süreçlerinin yapılandırılması gibi pek çok konuda tüm deneyimiyle destek sunuyor.

Türk savunma sanayiinin Ar-Ge üssü olarak her zaman siber güvenliği kritik bir şekilde ele alan ve Türkiye'nin siber güvenlik teknolojileri noktasında yerli ve milli ürünleriyle sahada güçlü şekilde yer almasını hedefleyen Teknopark İstanbul, yeni kuluçka binasında Türkiye'nin ilk siber güvenlik kuluçka merkezini de girişimcilerin hizmetine sunuyor.

45'i aşkın siber güvenlik grubunu siber güvenlik kuluçka merkezinde ağırlamaya hazırlanan Teknopark İstanbul siber güvenlik test merkeziyle de girişimcilere kritik altyapı ve destekler sunuyor. Türkiye'nin ilk siber güvenlik meslek lisesine ve siber güvenlik kümelenmesine de ev sahipliği yapan merkez, Türkiye'nin siber güvenlik alanında gücüne güç katan adımlarıyla öne çıkıyor.

Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı
Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı
Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı
Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı

Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Teknopark İstanbul'dan 100 milyon TL'lik uluslararası girişimcilik merkezi yatırımı - Son Dakika


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