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Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi - Son Dakika

Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi

02.09.2021 15:00
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi, System.String[]

TEKNOPARK İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation için inşa ettiği ve Türk girişim ekosisteminin uluslararası arenada gücüne güç katacak 10 bin metrekarelik girişim merkezinin açılışını yaptı.

TEKNOPARK İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation için inşa ettiği ve Türk girişim ekosisteminin uluslararası arenada gücüne güç katacak 10 bin metrekarelik girişim merkezinin açılışını yaptı.

Pendik Kurtköy'deki yerleşkede yeni açılan merkezde Teknopark İstanbul; 250'den fazla girişimci grubunu ağırlamayı planlıyor. 100 milyon lirayı aşan yatırımla açılan kuluçka merkezinde, derin teknoloji, siber güvenlik ve sağlık alanındaki girişimcilere hitap edilmesi hedef alınacak. Merkezde, temiz odalar, ıslak ve kuru laboratuvarlar, montaj atölyesi ve siber güvenlik laboratuvarı ile ihtiyaç duyulan altyapı ve destekler sunulacak. 10 bin metrekarelik merkez düzenlenen özel bir program ile açıldı. Açılış programında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu konuşma yaptı. Açılışa, girişimcilik sektöründen çok sayıda kişi katıldı. Girişimcilerin iş süreçlerini hızlandırmaya odaklanan "Deeptech.ist" projesine yönelik çalışmaları yeni merkezinde de sürdürecek olan Cube Incubation, Boostcube ofislerini de yeni merkeze taşıyarak girişimcilerin iş süreçlerini hızlandırmaya odaklanıyor. 4 katlı binada, Türkiye'deki ilk siber güvenlik kuluçka merkezi de yer aldı. 45'i aşkın siber güvenlik grubu da bu merkezde çalışmalarını sürdürecek. Türkiye'nin ilk siber güvenlik meslek lisesi de yeni açılan bina ile koordineli olarak çalışacak. İçerisinde biyoteknoloji gibi tematik kuluçka alanlarının yer aldığı merkezde yakın zamanda 12 ıslak ve kuru laboratuvarın ve 8 temiz odanın da faaliyete geçmesi hedefleniyor. 25 milyon TL'den fazla yatırım yapılan biyoteknoloji katının Türkiye'nin sağlık alanında öncü rol oynamasında kritik bir yere sahip olması bekleniyor.

"LÜTFEN BU FİKİR TOHUMLARINI BURADA EKMEK İÇİN GELİN"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir "Buradaki kuluçka merkezi biraz daha özel diyebiliriz. Malumunuz Teknopark İstanbul bünyesinde burası. Teknopark, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İTO'nun ortaklığıyla yürüyen bir oluşum. Savunma sanayiinde teknoloji çok yoğun olarak kullanılıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere bir dizi destekçi kuluçkadan gelecek fikirleri destekleyecek. Fikir hayata geçmeli hayata geçirmek için de bir atmosfer iklim gerekli. Bir tohumun toprağa dikilmesi gibi. Lütfen bu fikir tohumlarını burada ekmek için gelin" dedi.

"DERİN TEKNOLOJİ DERKEN GÜÇLÜ ANLAMINDA"

Teknopark İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özçelik, "Derin teknoloji girişimcileri diğer girişimcilerden farklı aslında. Öncelikle projenin süresi çok daha uzun oluyor. Projenin yatırım ihtiyacı daha farklı oluyor. Derin derken mantığı şu güçlü etki anlamında. Bir projeyi pazara ulaştırmak için güçlü ortaklara ihtiyacınız var. Burada ana yükleniciler yetkililerini bulunduracak. Girişimcilerimizin teknolojilerini yönlendirme konusunda destek olacaklar" diye konuştu.


Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi
Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi

İsmail Demir, Girişimcilik, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknopark İstanbul'dan 100 milyonluk uluslararası girişimcilik merkezi - Son Dakika


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