Teknopark İstanbul'dan BİGG Cube Incubation ile girişimcilere destek

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation; BİGG Cube Incubation projesiyle, 31 uygulayıcı kuruluş arasından destek almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı ile girişimcilik ekosistemine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation; BİGG Cube Incubation projesiyle TÜBİTAK 1601 Bireysel Genç Girişim (BİGG) projesi kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş arasından destek almaya hak kazandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek projeyle akıllı ulaşım, temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında iş fikri olan girişimcilere mentorluk desteği verilmesi hedefleniyor.

Programdan yararlanmak isteyen girişimcilerin sağlamaları gereken ön şartlar daha önce Teknogirişim Sermayesi ya da TÜBİTAK 1512 desteği almamış olmak ve herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmamak olarak sıralanırken, 1 yıl içinde mezun olabilecek lisans öğrencileri, yüksek lisans ile doktora öğrencileri ve son mezuniyetinin üzerinden 10 yıl geçmemek şartıyla mezunlar başvurabiliyor.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine ön ödemeli 200 bin lira hibe desteği sağlayan TÜBİTAK BİGG programına, https://www.cubeincubation.com/basvur linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Girişimcilere ihtiyaç duyduğu her alanda destek

Açıklamada verilen bilgiye göre, Cube Incubation; girişimcilik ve yeni fikirlere verdiği önemle girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda karşılaştıkları birçok zorluğu aşmaları için çözüm üretiyor.

Cube Incubation son olarak TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı yeni projesi kapsamında, girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri, fikir ve ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, performans analizlerinin yapılması, iş planlarının değerlendirilmesi gibi ihtiyaç duyabilecekleri her alan ve konuda eğitim ve mentorluk desteği sağlamayı amaçlıyor.

BİGG Cube Incubation projesiyle girişimciler, ofis, ıslak kuru laboratuvar ve temiz oda imkanlarından yararlanırken Teknopark İstanbul'un sunacağı geniş ağ sayesinde de çeşitli şirketlerle görüşme imkanı bulacak ve derin teknoloji tabanlı geliştirmeler yapan girişimler ile aynı ekosistemde çalışmalarını hayata geçirebilecek.

Girişimciler ayrıca Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla patent desteği alabilecekleri gibi dijital medya ve PR çalışmaları kapsamında sunulan desteklerden de rahatlıkla yaralanabilecek.

"Yerli ve milli üretimin gelişiminde büyük yol kat ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, kuluçka merkezi Cube Incubation'da girişimcilere pek çok destek sağladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Teknolojiyle kalkınmayı hedef olarak alan ülkelerde girişim ekosistemi kritik bir rol oynuyor. Teknoparklarda yenilikçi iş fikirleri üzerinde çalışan pek çok girişim ülkemizin teknolojide dışa bağımlığını önemli ölçüde azaltan projelere imza atıyor. Teknopark İstanbul olarak biz de kuluçka merkezimizde bu girişimcilere yakından destek sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamda BİGG projesi de bizim için heyecan verici bir proje ve bu projeden yararlanacak girişimcilerin değerli çözümlerini dinlemek ve hayata geçirilmesinde destek olmak için heyecan duyuyoruz. Ülkemizin girişimcilerine destek olmak için attığımız her adımda yerli ve milli üretimin gelişimi yolunda da büyük yol kat etmekte olduğumuzun farkındalığıyla hareket etmekten son derece mutluyuz."