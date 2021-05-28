Teknopark İstanbul, en fazla patentli girişimin bulunduğu teknopark oldu

Teknopark İstanbul, Patent Effect'in yayınladığı "2020 Yılı Patent Performansları Listesi"nde 52 girişimci firma ile Türkiye genelinde en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknopark oldu.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Türkiye'deki özel kurum ve kuruluşların yanı sıra teknoparkların da performansını ortaya koyan listede ilk sıraya yerleşen Teknopark İstanbul'da özellikle sağlık alanında alınan patentlerdeki artış dikkati çekiyor. 2020 yılında medikal teknoloji ve sağlık alanında 16 farklı patente erişen Teknopark İstanbul girişimleri, Türkiye'nin sağlık alanında yerli teknoloji geliştirmelerine olan talebin arttığını ortaya koyuyor.

Teknopark İstanbul girişimlerinin sağlık alanındaki patentlerini, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik, otomasyon gibi alanlar takip ederken, girişimlerin kuantum teknolojisi gibi önemli alanlarda da patent aldığı görülüyor. Teknopark İstanbul'un özellikle derin teknoloji girişimlerine ev sahipliği yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, her bir patentin Türkiye'nin teknolojide bağımsızlık hedefi noktasında katkı sunması bekleniyor.

Kuluçka merkezi Cube Incubation ile girişimcilere dünya standartlarında imkanlar sunan Teknopark İstanbul, girişimcilerin fikirlerinin ticarileşmesi ve güvence altına alınması için teknoloji transfer ofisi Connectto aracılığıyla bilgilendirme ve hibe konusunda destekler sunuyor. 2020 yılında yapılan 33 patent başvurusunun 26 tanesi Teknodestek programı kapsamında verilen hibe desteğiyle gerçekleşti. Teknopark İstanbul yönetimi tarafından Teknodestek kapsamında patent ve faydalı model başvuruları için 3 bin 500 TL, endüstriyel tasarım tescili için ise 1.000 TL'ye kadar geri ödemesiz hibe desteği sağlanıyor.

2021 itibarıyla destek kapsamı genişletilerek patent başvurusu sonrası yapılması gereken işlemlerden, patent araştırma ve inceleme ücretlerinin her biri için de 1.000 TL hibe desteği de verilmeye başlandı. Ayrıca 2021 itibarıyla uluslararası patent başvuruları için de 5 bin TL'ye kadar hibe desteği verilmeye başlandı. Bu yeni destekler kapsamında 2021'de patent alan girişim sayısını yüzde 40 artırmaya odaklanan Teknopark İstanbul'da 2021'in ilk çeyreğinde 11 farklı patent başvurusu yapıldı.

"Girişimcilerimizi her zaman desteklemeyi görev edinmiş durumdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'un 2020 yılında patent rekoru kırmasında özverili çalışma ve girişimcileri her alanda destekleme misyonunun kritik bir önem taşıdığını ifade etti.

Topçu, şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul olarak, bilimsel araştırma yapan firma ve girişimcilere, ürün geliştirme konusunda imkanların sağlanması, geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi, firma stratejilerinin belirlenmesi, projelerin planlanması, sürekliliğin sağlanması, geliştirilen ürünlerin sanayiye aktarılması, iş birlikleri ve anlaşmalarda aktif rol alması, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitimler düzenleyerek farkındalığı artırmak ve başvuru desteği sağlamak gibi ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarımızla destek oluyoruz. Sunduğumuz destekler ve ortaya koyduğumuz çalışmalarla patent indekslerinde ilk sıraya yerleşmemiz oldukça gurur verici.

Teknopark İstanbul olarak firma ve girişimcilerimizi her zaman desteklemeyi görev edinmiş durumdayız. Hem kuluçka merkezi ekibinin yoğun çalışmaları ve hem de teknoloji transfer ofisimiz Conectto, sınai haklar birimimizin kritik çalışmaları bu patentlerin alınmasında önemli bir katkıya sahip. Her iki ekibimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teknopark İstanbul yönetimi olarak girişim ekosistemine katkı sunmaya ve 2021 yılında yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."