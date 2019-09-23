Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Teknopark İstanbul, milli teknolojileri dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birlikleri kurma amacıyla Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Bilim Parkları ve İnovasyon Merkezleri Zirvesi'ne (IASP) katılım sağlayacak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "4. Endüstri Devrimi: Başarılı Bir Geçiş İçin Kilit Güçlendiriciler Olarak İnovasyon ve Bilim Parkları" temasıyla Fransa'da gerçekleştirilecek IASP'ye tüm dünyada faaliyet gösteren teknoparkların büyük bir kısmı katılacak.

Zirvede, teknoloji geliştirme bölgelerinin kalkınması, istihdam alanlarının artması ve özel sektörün Ar-Ge yatırımlarına öncelik vermesi noktasında neler yapılabileceği tartışılacak.

Zirveye üst düzey bir katılım sağlayacak olan Teknopark İstanbul, uluslararası işbirlikleri, milli teknolojilerimizi dünyaya tanıtma ve partner ilişkisi kurma noktasında önemli görüşmeler yapacak ve Türkiye özelinde teknoparkların gelişimi noktasında fikir alıverişinde bulunacak.

Teknoparklar 3,8 milyar dolarlık teknoloji ihracatı gerçekleştirdi

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinden önemli bir pay almak isteyen ülkeler geleneksel üretimler yerine bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatırımlar yapıyor. Teknolojik ürünlerin Ar-Ge süreçleri devletler tarafından yakından desteklenirken son dönemde bu Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanıyor.

Türkiye'de de teknoloji ihtisas programları tüm hızıyla devam ediyor ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kamu, sanayi ve üniversite işbirliğiyle teşvik ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından açıklanan verilere göre; ülke genelinde sayıları 84'e varan teknoparklar, 2018'de 3,8 milyar dolarlık bir teknoloji ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'de teknoloji geliştirme programları çerçevesinde temelleri Turgut Özal döneminde atılan ve 2013 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile resmi olarak kurulan Teknopark İstanbul, Türk savunma sanayinin inovasyon merkezi konumunda yer alıyor.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunan Aselsan, Roketsan, Havelsan, TAİ, TUSAŞ, Türksat, BMC gibi önemli şirketlerin yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarına ve bu şirketlere alt sistem geliştirmeleri yapan girişimcilere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul tüm dünyada ve Türkiye'de teknoparkların çalışmalarının iyileştirmesi için pek çok faaliyette bulunuyor.

Bu faaliyetler çerçevesinde iki yıl önce Türkiye'de IASP'yi düzenleyen ve tüm dünyadan 50'yi aşkın bilim parkı, teknopark ve inovasyon merkezinin yöneticilerini İstanbul'da ağırlayan Teknopark İstanbul, bu yıl 24 -27 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Nantes şehrinde gerçekleştirilecek 36. IASP Zirvesi'ne üst düzey yöneticileri ile katılacak.

"Bilim ve teknoloji yatırımlarından ülke olarak payımızı almalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, IASP zirvesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kökenleri rahmetli Turgut Özal dönemlerine dayanan Savunma Sanayi Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen bir teknopark olarak ülkemizde ve dünyada teknoparklar alanındaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz için fırsat sunan konuları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin tüm dünyada son zamanlarda büyük bir atılım içerisinde olduğunu aktaran Topçu, "Bilim ve teknolojiye tüm dünyada yapılan bu yatırımlardan ve oluşturduğu küresel ekonomiden ülke olarak payımızı almalıyız. Bu noktada neler yapılabileceğini üst düzey yöneticilerimizle katılım sağlayacağımız bu zirvede ayrıntılarıyla tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.