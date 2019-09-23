Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek
2 saat önce
Teknopark İstanbul, milli teknolojileri dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birlikleri kurma amacıyla Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Bilim Parkları ve İnovasyon Merkezleri Zirvesi'ne (IASP) katılım sağlayacak.
Teknopark İstanbul, milli teknolojileri dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birlikleri kurma amacıyla Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Bilim Parkları ve İnovasyon Merkezleri Zirvesi'ne (IASP) katılım sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20
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