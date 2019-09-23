Son Dakika Haberleri: Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek
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Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

2 saat önce

Teknopark İstanbul, milli teknolojileri dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birlikleri kurma amacıyla Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Bilim Parkları ve İnovasyon Merkezleri Zirvesi'ne (IASP) katılım sağlayacak.

Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Teknopark İstanbul, milli teknolojileri dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birlikleri kurma amacıyla Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Bilim Parkları ve İnovasyon Merkezleri Zirvesi'ne (IASP) katılım sağlayacak.

İstanbul, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 
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