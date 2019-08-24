Teknopark İstanbul genişliyor
1 saat önce
Türk savunma ve havacılık sanayisinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:10
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