Son Dakika Haberleri: Teknopark İstanbul genişliyor
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Teknopark İstanbul genişliyor

1 saat önce

Türk savunma ve havacılık sanayisinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.

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Türk savunma ve havacılık sanayisinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:10 
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