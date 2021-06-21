Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da AR-GE çalışmalarını sürdüren Foxlab&Robotics, yüksek maliyete sahip gaz kromatografi sistemlerini yerlileştiriyor.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, kromatografi cihazları ilaç, petrol, gıda, çevre, tıp, adli tıp ve kozmetik gibi birçok sektör laboratuvarı için en önemli araçların başında geliyor.

Gaz kromatografi cihazları özellikle buharlaşabilen bileşiklerin analizi için analitik kimyada sıkça kullanılıyor. Foxlab&Robotics tarafından geliştirilen yerli teknolojiye sahip gaz kromatografi cihazları, numunelerin tespitini çok kısa bir sürede yüzde 100'e yakın duyarlılıkta sağlama özelliğiyle öne çıkıyor. Akıllı cihazlarla tam iletişim içinde ve erişimlerine açık, aynı birim zamanda ve tek cihazda 3 işlem yapabilecek yerli "Smart GC" sistemlerinin 2021 sonunda hazır olması bekleniyor. Yenilikçi ısı mühendisliği ile geliştirilen cihazlar, daha net sonuçların elde edilmesini sağlayacak.

Yerli gaz kromatografisi "Laboratuvar 4.0" sistemini ilk kez hayata geçirecek

Teknopark İstanbul girişimlerinden Foxlab&Robotics, gaz kromatografisi cihazlarının yerlileştirilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Gaz kromatografi cihazları, bir karışımda gaz halinde bulunan ya da buharlaşabilen maddeleri çok kısa sürede yüzde 100'e yakın duyarlılıkta tespit etmekte kullanılıyor. Yüzde 100 yerli mühendislik ve donanımla üretilecek cihazlar, laboratuvar kurulma maliyetlerinin büyük ölçüde düşmesine büyük katkı sunuyor. İthal muadillerinde olmayan özellikleri de barındıracak yerli gaz kromatografi sistemleri, yüzde 50 daha düşük fiyatla satışa sunulacak.

Ürünlerin, "Smart GC" olarak piyasaya çıktığında sunduğu avantajlarla hem Türkiye hem de yurt dışı pazarında iyi bir konuma sahip olması bekleniyor. Foxlab&Robotics, yerli gaz kromatografi cihazı "Smart GC" ile dünyada "Laboratuvar 4.0" sistemini ilk kez hayata geçirmeyi de planlıyor. Prototipinin kasım ayında hazır olması beklenen yerli gaz kromatografi sistemleri için kısa sürede üretime geçilmesi bekleniyor.

"Türkiye'nin büyük maliyetlere katlanmasına gerek yok"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Foxlab&Robotics'in Kurucu Ortağı, çevre mühendisi Bora Kökova, şunları kaydetti:

"Çevre laboratuvarlarında 10 yılı aşkın çalışma deneyimim sırasında eksiklikleri tespit etme ve laboratuvarların hangi alanlarda gelişmeye ihtiyacı olduğunu araştırma fırsatım oldu. Gaz kromatografi sistemlerinin yeterince dijitalleşemediğini, akıllı cihazların tam erişimine açık olmadığını tespit ettim. Türkiye'de akıllı laboratuvarlar oluşturulması yönünde fikirler geliştirmeye başladım. Boyutları, insan faktörünün etki edeceği noktalar, insan hatalarının en aza indirilmesi, daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için yapılabileceklerle ilgili bir yol haritası oluşturdum. Araştırmalarımıza göre son kullanıcı, beklentilerini karşılamayan mevcut sistemlerden yorulmuş ve yeni bir arayışa yönelmiş durumda. Tamamı Japonya, ABD ve AB menşeli olan halihazırdaki cihazlar, günümüz akıllı cihaz sistemlerinin uzaktan erişimine cevap veremedikleri gibi aynı anda birden fazla işlem gerçekleştiremiyorlar. İhtiyaca cevap veremedikleri gibi ederlerinin çok üstünde fiyatlarla satılıyorlar. Çünkü sınırlı sayıda üretici olduğu için rekabete açık bir pazar konumunda değil. Türkiye'nin bu büyük maliyetlere katlanmasına gerek yok. Çalışmamız sayesinde bilim insanlarımıza ve araştırmacılarımıza çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Yerli sistemlerimizin sahip olduğu benzersiz avantajlarla kısa sürede uluslararası talep görmesini de bekliyoruz. GC detektör sistemleri için Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi firmalarından Kamlançu ile iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."