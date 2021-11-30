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Teknopark İstanbul, ISIF' 21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödüllerini verdi - Son Dakika

Teknopark İstanbul, ISIF' 21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödüllerini verdi

30.11.2021 10:44
Teknopark İstanbul, ISIF' 21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödüllerini verdi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Bu girişimcilerimiz artık projelerini yine teknoloji transfer ofisimiz ve kuluçka merkezimizin sunacağı desteklerle ticarileşme çalışmalarına başlayacaklar.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Bu girişimcilerimiz artık projelerini yine teknoloji transfer ofisimiz ve kuluçka merkezimizin sunacağı desteklerle ticarileşme çalışmalarına başlayacaklar. Çok yakında yatırım haberlerini de alacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, ISIF'21' İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na ürünlerine ait patentleri ile katılarak ödül alan girişimcileri onore etmek üzere özel bir ödül töreni düzenledi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Teknopark İstanbul ekosisteminin katıldığı törende girişimcilere, ISIF'21 patent ödülleri ve özel ödüller takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Hırvatistan Inovasyon Birliği (UIH) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) tarafından 19'uncusu düzenlenen ARCA'21 Uluslararası Buluş fuarında ödül alan firma ve girişimcilere de ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Bu yıl, 6'ncısı düzenlenen ISIF21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na 10 patent ile katılarak 10 ödülle dönen, ayrıca ISIF'21'in en büyük ödülü plan GRAND PRİX kupasını da alarak büyük bir gurur yaşatan firma ve girişimcilerimizi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin değerli uzmanlarını bu ödül töreniyle onore etmek istedik. Firma ve girişimcilerimiz başarılı projelerini bir kez daha bizlerle paylaştı. Hepsini yolunun ne kadar açık olduğunu, ülke ekonomimizin yerli teknoloji atılımlarıyla nasıl güçlenebileceğini bir kez daha gördük. Bu girişimcilerimiz artık projelerini yine teknoloji transfer ofisimiz ve kuluçka merkezimizin sunacağı desteklerle ticarileşme çalışmalarına başlayacaklar. Çok yakında yatırım haberlerini de alacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül alan firma ve girişimler

ISIF'21 GRAND PRİX Kupası'nı alan Turing Kimya x-ray ve radyasyon engelleyici fonksiyonel bir kompozit ve bunun hazırlanması için bir yöntem adlı buluşuyla öne çıktı. Şirketin buluşu dünyada X-Ray ışınlarının engellenmesi için bugüne kadar kullanılan, insan sağlığına oldukça zararlı, uygulama zorlukları, ağırlığı ile dünyada büyük bir sorun olan kurşun ve kurşun bazlı ürünler yerine bor madeni kullanılarak geliştirilen kompozit bir malzemenin üretimini kapsıyor.

ISIF'21 Altın madalya sahipleri

ISIF'21 Altın madalya sahipleri arasında yer alan New Senses Uzay Teknoloji ses frekanslarını titreşim diline dönüştürebilen sistemler ile işitme engelli bireylerin eğitimi ve iletişimini sağlayacak Sense Watch buluşu üzerinde çalışıyor. Firma aynı zamanda ARCA'21'de takdir belgesi aldı. Modüler Makina, çeşitli komponent ve donanımlar ile farklı işler yapabilen makina konfigürasyon sistemi geliştiriyor. Firma aynı zamanda ARCA'21'de altın madalya aldı. Radarsan Radar Teknolojileri, Modüler Yapıda Elektronik Denetleme Sistemi (Radar) geliştiriyor. Trexo İnovasyon görüntü işleme ile kontrol edilebilen video çekim aracı geliştiriyor. Firma aynı zamanda ARCA'21'de altın madalya aldı.

ISIF' 21 Gümüş madalya sahipleri

ISIF' 21 Gümüş madalya sahipleri arasında yer alan UMAYANA, Commıphora molmol (myrrh) reçine ekstraktları ve bunların yara, mukozit ve diğer hastalıkların önlenmesi, iyileşmesi ve tedavisi için kullanılması noktasında buluşlara sahip bulunuyor. Legna Medikal StomB/ Kolostomi, ileostomi ve ürostomi sonrası istemsiz boşaltımı istemli hale getiren yapay organ üzerinde çalışıyor. Move On Teknoloji TASAI adlı buluşuyla otonom traktör sistemi tasarlıyor. Firma aynı zamanda ARCA'21'de bronz madalya aldı. Stratejik Yenilikçi Girişimler Arge Mühendislik yapay zeka destekli robotik teknolojisi ile vertigo hastalığında tanı ve tedavi sistemi geliştiriyor. Turkia Havacılık ise sıcak hava balonları için geliştirdiği yakma ünitesi buluşuyla bronz madalya kazandı.

Bilal Topçu, Transfer, İstanbul, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknopark İstanbul, ISIF' 21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödüllerini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknopark İstanbul, ISIF' 21 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödüllerini verdi - Son Dakika
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