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Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da öğrencilerini bekliyor

30.06.2021 12:00
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da öğrencilerini bekliyor, System.String[]

Teknopark İstanbul'un alanında ilk siber güvenlik mesleki lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da başarılı öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Teknopark İstanbul'un alanında ilk siber güvenlik mesleki lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da başarılı öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişimine ve siber güvenlik alandaki yetişmiş insan gücü açığını kapatmaya odaklanıyor.

Lisenin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih kılavuzu açıklandıktan sonra öğrenciler için önemli tercih seçenekleri arasında yer alması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenliğin artık tüm dünyanın üzerinde titizlikle durduğu bir alan haline geldiğini belirterek, devletlerin verilerinin güvende olmasının büyük öneme sahip bir konu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin şu anda da siber güvenlik alanında güçlü ve dünyada en tepede sayılacak ülkeler arasına girecek konumda olduğunu vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Ancak yerli teknolojilerimizin daha da fazla gelişmesi ve dünyaya ihraç edilebilir konuma gelmesi gerekiyor. Sektörde nitelikli uzman açığı da her geçen gün artıyor. Bu noktadan hareketle Teknopark İstanbul olarak Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik meslek lisesine ev sahipliği yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi LGS sınavlarına girmiş öğrencilerimiz lise tercihi yapacaklar. Teknopark İstanbul olarak yüzdelik dilime girmiş başarılı öğrencilerimizi lisemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz lisemizde siber güvenlik alanının birçok farklı dalında kaliteli eğitim alma fırsatına sahip olacak.

Öte yandan Teknopark İstanbul MTAL, siber güvenlik özelinde çalışan firmalarla bir arada olması nedeniyle burada yetişen öğrencilerimiz için oldukça verimli bir lise konumunda. Yeni dönemde de lisemizi tercih eden gençlerimizi Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren firmalarımızla birçok uygulamada bir araya getirmeye devam edeceğiz. Meslek lisemiz ile ülkemizde yerli ve milli teknolojilerle donatılmış bir siber güvenlik ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Başarılı öğrenciler tarafından tercih ediyor

Verilen bilgiye göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Teknopark İstanbul yerleşkesi içerisinde faaliyetlerine başlayan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, daha ilk yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına girmeyi başardı.

LGS'de başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği liseye geçtiğimiz dönem, yüzdelik dilimleri 0,47 ile 5,41 arasında değişen 30 öğrenci kabul edildi.

Böylece Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte en başarılı yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına katıldı.

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi Teknopark İstanbul MTAL, 30 Haziran'da başlayacak tercih döneminde de siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencileri kabul edecek.

Siber güvenlik ekosistemine uzman personel yetiştiriyor

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olma özelliğine sahip Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim kalitesiyle siber güvenlik ekosisteminin gelişimini yetiştirdiği uzmanlarla sağlamayı hedefliyor.

Başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dallarında eğitim veriliyor.

Teknopark İstanbul MTAL, Türkiye'nin Ar-Ge üssü konumunda yer alan Teknopark İstanbul bünyesinde yer alıyor.

Tercih döneminde öğrencileri ortaöğretim merkezi yerleştirme sınavı LGS puanı ve tercihlerine göre kabul ediyor.

İlk yılında 30 öğrenci alan MTAL, İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl boyunca yatılı olarak siber güvenlik odaklı bir eğitim sunuyor.

Sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları da bulunan lisede eğitim görecek öğrencilere, Teknopark İstanbul başta olmak üzere, siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanları sunuluyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen lisede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın da okul inşaatı tamamen bittiğinde sınıf atölye kurulumu, öğretmenlere mesleki hizmet desteği, mevcut öğrencilerin yetkinliklerine göre eğitim verilmesi ve mezun öğrencilere kariyer fırsatı gibi konularda destek vermesi bekleniyor.

Öğrenciler, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarda özel atölye çalışmalarında eğitim alabiliyor ve uzmanlaşmak istedikleri alanı keşfetmeleri adına bilişim teknolojileri firmalarına teknik geziler yapabiliyor.

Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, LGS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da öğrencilerini bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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