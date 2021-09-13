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Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni

13.09.2021 15:14
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın gelişiminin çok hızlı olduğunu belirterek, "Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın gelişiminin çok hızlı olduğunu belirterek, "Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz." dedi.

Demir, Türkiye'nin siber güvenlik alanında ilk ve tek lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu okulda yetişecek öğrencilerin aldıkları eğitim ile fark yaratacaklarını söyledi.

Gelecek için çok önemli bir dönüm noktasında olunduğunu hatırlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu okulda eğitim gören gençler, gelecekleri için çok önemli bir yatırım yapıyorlar. Bu okulu bitirdiğinizde değme üniversite mezunundan çok daha iyi bir durumda olacaksınız. Yetenekli ve aranılan elemanlar olacaksınız. Türkiye'nin siber akıncıları olarak yeni akınları yapacaksınız. Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da ulusal siber güvenliğin temel taşlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu anımsatarak, "Ülkemiz siber güvenliğinin uluslararası arenalarda daha üst sıralara yükselmesi için siber güvenlik alanında yetişmiş nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesinin kurulmasını son derece önemli görüyoruz. 2020 yılında en başarılı yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bu başarısını 2021 yılında da sürdürdü. Fen lisesi düzeyindeki öğrencilerin bu liseyi tercih etmesi, kaliteli siber güvenlik uzmanlarının yetişmesi adına umut verici." diye konuştu.

"Dijital Dönüşüm Ofisinin kapısı sonuna kadar açık"

Siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknoloji geliştirme bölgesinde, savunma sanayiinin kalbinde, Teknopark İstanbul bünyesinde yer almaktasınız. Askerlerimizin sınırlarımızı koruduğu gibi, sizler de siber vatanımızı, dijital vatanımızı koruyacaksınız. Yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimizi yakından tanıyarak yetişecek siz değerli öğrenciler, orta vadede ülkemiz için çok önemli bir kazanım olacaksınız. Almış olduğunuz teorik eğitimlerin pratiğe dönüşmesi amacıyla staj dönemi ve sonrasında Dijital Dönüşüm Ofisimizin kapısı sonuna kadar açıktır."

"Dünya genelinde şimdiye kadar siber güvenlik alanında 30 unicorn çıktı"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise siber güvenlik pazarının her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi. Mordor Intelligence'ın raporuna göre siber güvenlik pazarının 2020'de 156,24 milyar dolar değerinde olduğunu kaydeden Topçu, "2021-2026 döneminde ise yüzde 14,5'lik bir Bileşik Yıllık Büyüme Hızı (CAGR) kaydederek 2026 yılına kadar 352,25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bununla beraber pazarda girişim yatırımları da sürekli artıyor. Crunchbase'in Global VC Funding H1 2021 raporuna göre 2011-2020 yılları arasında siber güvenlik şirketlerine yapılan yatırım dokuz kat arttı ve 2020'de 7,8 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 309 anlaşmada sektöre 9 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 2020'de siber güvenlik alanında 6 unicorn çıkarken 2021'ilk çeyreğinde bu sayının 9 olduğu görülüyor. Dünya genelinde siber güvenlik özelinde 30 unicorn çıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreni sonrası heyet ve öğrenciler sınıfları ve atölyeleri gezdi.

Anadolu Lisesi, Açılış Töreni, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika
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