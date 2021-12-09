Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak - Son Dakika

Teknopark İstanbul yönetimi ve Özbekistan temsilcileri arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un yurt içindeki şirket ve girişimcilere desteği, yurt dışında da dost ve müttefik devletler özelinde devam ediyor.

Daha önce Azerbaycan ile iş birliği yaparak Bakü'de bir Teknopark kurulumu için tecrübelerini aktaran Teknopark İstanbul, bu defa da Özbekistan ile tecrübe ve birikimlerini paylaşmak üzere protokol imzaladı. Tören, Teknopark İstanbul'un Pendik'deki genel merkezinde gerçekleşti.

Törende, Özbekistan tarafını İnovatif Gelişim Bakanı Dr. Ibrokhim Abdurakhmonov ile Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev temsil ederken, Türkiye tarafını temsilen de Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu yer aldı.

Heyetler arası görüşmelerde Teknopark İstanbul firmalarından FEV Türkiye ve Ctech ve kuluçka firmaları Move On ve Artelligent sunum gerçekleştirdi, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hem bilimsel ve teknolojik hem de ticari deneyimler aktarılacak

İş birliği protokolü kapsamında Türkiye tarafı, Özbekistan'da bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşturması için bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşacak. Taraflar, eğitim, yeni teknolojiler, yenilikçi ve girişimci bir organizasyon yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile bilim ve teknoloji parkları, kuluçka merkezlerinin geliştirilmesi ve yönetimi alanlarında ortak projelerin oluşturulmasını ve iş birliklerini teşvik edecek.

İki ülke, değişim programları hazırlanmasını da teşvik ederek ortak projelere katılmak üzere uzman ve araştırmacılar da tavsiye edecek. İş birliği kapsamında ayrıca ortak sempozyum, forum ve seminer gibi etkinlikler için kapsamlı istişareler düzenlenmesi de planlanıyor.

Teknopark İstanbul ile Özbekistan arasındaki iş birliği anlaşması, Türkiye ve Özbekistan arasında bilgi teknolojileri alanında rekabetçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, bunların iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve yenilikçiliğin geliştirilerek teşvik edilmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.