Üye Girişi
Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak - Son Dakika

Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak

09.12.2021 15:00
Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak

Teknopark İstanbul yönetimi ve Özbekistan temsilcileri arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Teknopark İstanbul yönetimi ve Özbekistan temsilcileri arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un yurt içindeki şirket ve girişimcilere desteği, yurt dışında da dost ve müttefik devletler özelinde devam ediyor.

Daha önce Azerbaycan ile iş birliği yaparak Bakü'de bir Teknopark kurulumu için tecrübelerini aktaran Teknopark İstanbul, bu defa da Özbekistan ile tecrübe ve birikimlerini paylaşmak üzere protokol imzaladı. Tören, Teknopark İstanbul'un Pendik'deki genel merkezinde gerçekleşti.

Törende, Özbekistan tarafını İnovatif Gelişim Bakanı Dr. Ibrokhim Abdurakhmonov ile Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev temsil ederken, Türkiye tarafını temsilen de Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu yer aldı.

Heyetler arası görüşmelerde Teknopark İstanbul firmalarından FEV Türkiye ve Ctech ve kuluçka firmaları Move On ve Artelligent sunum gerçekleştirdi, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hem bilimsel ve teknolojik hem de ticari deneyimler aktarılacak

İş birliği protokolü kapsamında Türkiye tarafı, Özbekistan'da bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşturması için bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşacak. Taraflar, eğitim, yeni teknolojiler, yenilikçi ve girişimci bir organizasyon yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile bilim ve teknoloji parkları, kuluçka merkezlerinin geliştirilmesi ve yönetimi alanlarında ortak projelerin oluşturulmasını ve iş birliklerini teşvik edecek.

İki ülke, değişim programları hazırlanmasını da teşvik ederek ortak projelere katılmak üzere uzman ve araştırmacılar da tavsiye edecek. İş birliği kapsamında ayrıca ortak sempozyum, forum ve seminer gibi etkinlikler için kapsamlı istişareler düzenlenmesi de planlanıyor.

Teknopark İstanbul ile Özbekistan arasındaki iş birliği anlaşması, Türkiye ve Özbekistan arasında bilgi teknolojileri alanında rekabetçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, bunların iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve yenilikçiliğin geliştirilerek teşvik edilmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özbekistan, İstanbul, Türkiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor 14:50 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturuculu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız         
14:59
Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor         
14:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Hasta bakıcı, huzurevinde kalan 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle dolandırdı! 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevinde kalan 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle dolandırdı! 10 yıl hapsi isteniyor         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor         
10:09
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Teknopark İstanbul, tecrübelerini Özbekistan ile paylaşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement