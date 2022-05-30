Teknopark İstanbul'un yeni ofislerinde yerinizi alın!

Teknopark İstanbul, 65 bin m2 alan içerisinde yer alan, içinde bulunduğu güçlü ekosistem, sunduğu sektörel ve akademik iş birliği fırsatlarının yanı sıra, ıslak hacimli ve çeker ocaklı laboratuvarları, depo alanı, çok amaçlı salon, konferans salonları gibi sosyal imkanları ve AR-GE firmalarının farklı mekansal ihtiyaçlarını karşılayacak esnek tasarım ilkeleriyle oluşturulmuş dönüştürülebilir ofislerini kiralamak isteyen AR-GE firmalarını bekliyor. İşte ayrıntılar…

Güçlü bir ekosisteme giriş imkanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na komşu Teknopark İstanbul bünyesinde; çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayacak olan AR-GE firmaları, sadece ofis kiralamış olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme de giriş imkanı sağlayacak.

Teknopark İstanbul'da ofis kiralamak isteyen AR-GE firmalarının yetkilileri, info@teknoparkistanbul.com.tr e-posta adresi üzerinden Teknopark İstanbul yetkililerine ulaşabiliyor.

Teknoparklara ilişkin kanun teklifi meclis gündeminde!