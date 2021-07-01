Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) davetiyle İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve mobil endüstri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC) katılan Teknopark İstanbul şirketleri, yerli ve milli teknolojileri dünyaya tanıtıyor.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Barselona Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın ziyaret ettiği Türkiye pavilyonunda Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren CTech Bilişim, Andasis, Scalar Vision ve Tea Networks yer aldı. Heyet, fuara katılım sağlayan şirketlerle görüşerek sektörün önemi ve inovatif çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dünyanın en prestijli mobil endüstri fuarlarından MWC, bu yıl "Bağlantının Gücü" odağında düzenleniyor. Dünya devleri ve büyümekte olan bütün girişimciler için önemli bir buluşma ortamı sağlayan mobil iletişim fuarında yeni teknolojiler, geleceği şekillendiren yenilikçi ürünler, hizmetler ve büyük fikirler sergileniyor.

Fuara katılım sağlayan Teknopark İstanbul şirketlerinden CTech Bilişim; haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon teknolojilerinde faaliyet gösteriyor. Andasis Elektronik, askeri ve endüstriyel standartlarda, elektronik cihaz tasarımı ve üretimi alanlarında çalışmalar yapıyor. Scalar Vision, bilgisayar tabanlı 3D yazılım ve donanım teknolojileri geliştirerek 3 boyut teknolojilerini hayatın her alanına taşımayı amaçlıyor. Tea Network ise yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kablosuz ağlara getirme misyonuyla kurulmuş yenilikçi bir Ar-Ge şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"Şirketlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliğini dünyaya tanıtmak bizleri mutlu etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, MWC'de Türkiye pavilyonunda birbirinden değerli Türk şirketlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İTO olarak ülkemizin milli teknoloji geliştirme kapasitesine inanıyoruz. Bu kapsamda fuarda ağırladığımız şirketlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliğini dünyaya tanıtmak bizleri mutlu etti. Fuarın temasıyla örtüşen teknoloji ve çözümler geliştiren Teknopark İstanbul şirketleri, MWC'de göz doldurdu. Teknopark İstanbul, milli teknolojilerimizin daha da geliştirilmesi için şirketlerimiz ve girişimcilerimiz için önemli fırsatlar oluşturduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da Teknopark İstanbul olarak ev sahipliği yaptıkları şirketler ve yerli teknolojilerle dünyanın en prestijli mobil endüstri fuarı olan MWC 2021'de yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "İTO ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç'e yerli ve milli teknolojilerimizin böyle bir fuarda sergilenmesine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketlerimiz MWC fuarı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere yerli ve milli teknolojilerle geliştirilmiş ürünlerini sergileme fırsatı buluyor. Teknopark İstanbul olarak uluslararası alanda ülkemizi prestijli organizasyonlarda temsil etmeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.