Üye Girişi
Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor - Son Dakika

Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor

01.07.2021 12:32
Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) davetiyle İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve mobil endüstri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC) katılan Teknopark İstanbul şirketleri, yerli ve milli teknolojileri dünyaya tanıtıyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) davetiyle İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve mobil endüstri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC) katılan Teknopark İstanbul şirketleri, yerli ve milli teknolojileri dünyaya tanıtıyor.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Barselona Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın ziyaret ettiği Türkiye pavilyonunda Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren CTech Bilişim, Andasis, Scalar Vision ve Tea Networks yer aldı. Heyet, fuara katılım sağlayan şirketlerle görüşerek sektörün önemi ve inovatif çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dünyanın en prestijli mobil endüstri fuarlarından MWC, bu yıl "Bağlantının Gücü" odağında düzenleniyor. Dünya devleri ve büyümekte olan bütün girişimciler için önemli bir buluşma ortamı sağlayan mobil iletişim fuarında yeni teknolojiler, geleceği şekillendiren yenilikçi ürünler, hizmetler ve büyük fikirler sergileniyor.

Fuara katılım sağlayan Teknopark İstanbul şirketlerinden CTech Bilişim; haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon teknolojilerinde faaliyet gösteriyor. Andasis Elektronik, askeri ve endüstriyel standartlarda, elektronik cihaz tasarımı ve üretimi alanlarında çalışmalar yapıyor. Scalar Vision, bilgisayar tabanlı 3D yazılım ve donanım teknolojileri geliştirerek 3 boyut teknolojilerini hayatın her alanına taşımayı amaçlıyor. Tea Network ise yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kablosuz ağlara getirme misyonuyla kurulmuş yenilikçi bir Ar-Ge şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"Şirketlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliğini dünyaya tanıtmak bizleri mutlu etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, MWC'de Türkiye pavilyonunda birbirinden değerli Türk şirketlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İTO olarak ülkemizin milli teknoloji geliştirme kapasitesine inanıyoruz. Bu kapsamda fuarda ağırladığımız şirketlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliğini dünyaya tanıtmak bizleri mutlu etti. Fuarın temasıyla örtüşen teknoloji ve çözümler geliştiren Teknopark İstanbul şirketleri, MWC'de göz doldurdu. Teknopark İstanbul, milli teknolojilerimizin daha da geliştirilmesi için şirketlerimiz ve girişimcilerimiz için önemli fırsatlar oluşturduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da Teknopark İstanbul olarak ev sahipliği yaptıkları şirketler ve yerli teknolojilerle dünyanın en prestijli mobil endüstri fuarı olan MWC 2021'de yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "İTO ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç'e yerli ve milli teknolojilerimizin böyle bir fuarda sergilenmesine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketlerimiz MWC fuarı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere yerli ve milli teknolojilerle geliştirilmiş ürünlerini sergileme fırsatı buluyor. Teknopark İstanbul olarak uluslararası alanda ülkemizi prestijli organizasyonlarda temsil etmeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İstanbul, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Son Dakika Haberleri
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu         
13:00
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor         
08:00
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:45:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknopark İstanbul, yerli ve milli teknolojileri Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement