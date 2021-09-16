Teknopark İstanbul, yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri bekliyor

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş yürüttüğü BİGGCube Incubation Programı çerçevesinde açılan BİGG Yeşil Büyüme isimli yeni çağrısıyla yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere odaklanıyor.

Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım'a kadar başvurabiliyor.

200 bin TL'lik hibenin verileceği programdan, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamış girişimciler yararlanabilecek. Ekonomi ve sanayide yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen programa www.cubeincubation.com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve www.tubitak.gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek olan proje ile yeşil ekonomiye dönüşüm dahilinde iş fikri olan girişimcilere, mentorluk, iş birliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama, vb. destekler verilmesi hedefleniyor. İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konuları kapsamında; yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilecek iş fikirlerine çağrı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yeşil dönüşüm hedeflerinin yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program'da da geniş şekilde yer aldığını belirterek, "İklim kriziyle mücadele ettiğimiz bu kritik dönemde ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma yaşayabilmeleri için yeşil teknolojilerle desteklenen yeni ekonomi modellerinin uygulanması artık bir zorunluluk. Nitekim Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi çalışmalara uyumun da ülkelerin yeşil ekonomi çalışmalarıyla mümkün hale geleceği biliniyor. Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Kuluçka merkezimizin deneyimli ekibi yeşil ekonomimize destek sağlayacak fikri olan girişimcileri yakından destekleyecek bunun yanı sıra 200 bin TL'ye varan destekler de sunacağız." ifadelerini kullandı.

Faaliyete geçtiği günden bu yana girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, girişimcilere sağladığı altyapı ve sunduğu destekler kapsamında Türkiye'nin en nitelikli kuluçka merkezlerinden biri olan Cube Incubation, BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler, açık ve kapalı ofisler ve toplantı alanları, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (connectto) aracılığıyla da patent desteği alabilecekler.

Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerine 200 bin TL'ye kadar proje desteği sağlayan ve 1 Eylül-1 Kasım 2021 saat 17: 00 tarihleri arasında ön başvurularının alınacağı programa www.cubeincubation.com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve www.tubitak.gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.