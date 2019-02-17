Son Dakika Haberleri: "Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e ulaştı"

"Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e ulaştı"

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:40 

Mustafa Varank, Ekonomi
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