"Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e ulaştı"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:40
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