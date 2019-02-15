Son Dakika Haberleri: Teknopark'ta Etkili Problem Çözme Eğitimi

Teknopark'ta Etkili Problem Çözme Eğitimi

43 dakika önce

Erciyes Teknopark tarafından kentteki Ar-Ge merkezleri personeline yönelik hızlı ve etkili problem çözme tekniği (TRIZ) eğitimi düzenlendi.

Teknopark'ta Etkili Problem Çözme Eğitimi, System.String[]
Erciyes Teknopark tarafından kentteki Ar-Ge merkezleri personeline yönelik hızlı ve etkili problem çözme tekniği (TRIZ) eğitimi düzenlendi.

Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi problem çözme teknikleri geliştirilmesine katkı sağlamak adına gerçekleştirilen eğitim, alanında uzman Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi. Dr. Fazıl Canbulut tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TRIZ'ın üniversitelerde, şirket bölümlerinde ve Ar-Ge merkezlerinde problemlere çözüm sağlayıcı, hızlı problem çözmeye yardımcı, yaratıcı düşünme becerileri geliştirmeye katkı sağlayan sistematik inovasyon geliştirme aracı olduğunu belirtti.

15 katılımcının yeni ürün, süreç ve teknoloji geliştirme üzerine düzenledikleri bu eğitimle farklı bilgiler edindiklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Özellikle sanayi süreçlerinde yaşanılan sorunlara farklı açılardan yaklaşım metotları anlatıldı. Ülkemizin ekonomik anlamda uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya ulaşması Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile mümkündür. Erciyes Teknopark olarak biz de bu çalışmalara katkı sağlayabilmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda Kayseri'de sayısı 12'ye yükselen Ar-Ge merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Erciyes Üniversitesi, Erciyes, Ekonomi
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