Son Dakika Haberleri: Teknopark'ta "Geleceğini Tasarla Eğitimleri"

Teknopark'ta "Geleceğini Tasarla Eğitimleri"

33 dakika önce

Erciyes Teknopark, Microsoft ve Habitat Derneği iş birliği ile "Geleceğini Tasarla Eğitimleri" kapsamında bulut bilişim konusu işlendiği bildirildi.

Teknopark'ta
Erciyes Teknopark, Microsoft ve Habitat Derneği iş birliği ile "Geleceğini Tasarla Eğitimleri" kapsamında bulut bilişim konusu işlendiği bildirildi.

Bulut bilişim eğitimi hakkında yazılı açıklamada bulunan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark - Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıkları ile devam ettiğini belirtti.

Yeni düzenlenen eğitime Microsoft firmasının da katkıda bulunduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Düzenlenen eğitim kapsamında bulut teknolojilerinin yaşadığı tarihsel dönüşümünden başlayarak, günümüz bulut teknolojilerinin klasik sunucu kiralama işlemlerinden farkı, konteyner yapısı, bulut sağlayıcıların hizmetleri ve fonksiyonları, Azure üzerinde temel işlemler ve bulut teknolojilerinin kullanım alanları anlatılmıştır. Kullanıcılarda bulut ve benzeri teknolojiler üzerinde farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Ücretsiz olarak hayata geçirilen bu eğitimle bir diğer amacımız da katılımcıların yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmelerini sağlayıp, bu yönde kariyer planlaması yapmaları konusunda onlara yön verebilmektir. Ülkemizde her yıl ortalama 7 bin bilgisayar mühendisi mezun olmaktadır. Katma değeri yüksek ürünler ile hizmetler geliştirmek ve dijital dönüşümü gerçekleştirip refah düzeyimizi artırabilmek adına bu konuya eğilmenin gerekliliğine inanıyoruz. "

Microsoft firmasından da konuşmacıların katıldığı etkinliğe bulut teknolojisi öncesi, amaca göre bulut, bulut servis sağlayıcıları, bulut fonksiyonları ve bulut kolaylıkları konuları üzerinde durulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA

Erciyes, Microsoft, Güncel
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